Am Mittwoch kam es erneut zu Problemen beim Epidemiologischen Meldesystem (EMS). Für den Mittwoch lagen am Mittag noch immer keine Zahlen vor. Wie schon zuvor kam es ausgerechnet vor einem großen Corona-Gipfel erneut zu technischen Problemen oder Ausfällen beim EMS. Am Donnerstag soll es nämlich Beratungen der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten geben.

ÖSTERREICH. Bisher gab es in Österreich 1.294.325 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (4. Jänner, 9:30 Uhr) sind österreichweit 13.784 (+25) Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.242.779 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.038 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 316 auf Intensivstationen betreut.

Maskenpflicht im Unterricht

In Österreich startet die Schule am 10. Jänner wieder, bestätigte Bildungsminister Martin Polaschek am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal". Angesichts der Corona-Lage gelten für die Schüler aber strenge Sicherheitsvorkehrungen. An allen Schulen gilt eine Maskenpflicht und Eltern wurden darum ersucht, ihre Kinder vor der Rückkehr in die Schule testen zu lassen, idealerweise einem mit PCR-Test. Mehr.

(K)ein vierter Stich?

Der Epidemiologe Gerald Gartlehner fordert angesichts der befürchteten Omikron-Welle, die geplante Impfpflicht "neu zu überdenken". Auch der vierte Stich werde wohl nicht mehr für alle notwendig sein, glaubt der Gesundheitswissenschafter. Mehr.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

