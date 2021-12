Von Montag auf Dienstag wurden in Österreich 2.416 Neuinfektionen und 22 Todesfälle eingemeldet. Die Omikron-Variante ist weiter auf dem Vormarsch. In Wien ist die neue Variante bei den aktiven Corona-Fällen inzwischen dominant. Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger warnte vor einem Horror-Szenario an österreichischen Schulen.

ÖSTERREICH. Österreichweit gab es bisher 1.268.519 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (28. Dezember, 9:30 Uhr) sind österreichweit 13.672 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.226.425 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.199 (-8) Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 372 (-11) auf Intensivstationen betreut.

Seit dem Aufkeimen der Corona-Pandemie vor gut zwei Jahren seien die Österreicher zu "Hobby-Virologen" mutiert, so der Wiener Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. "Sämtliche Möchtegern-Fußballtrainer von früher scheinen auf Hobby-Virologe oder Hobby-Infektiologe umgesattelt zu haben", sagte der Politologe bei der Veranstaltung der Österreichischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin (OEGIT). Mehr.

Horror-Szenario: Massendurchseuchung in Schulen

Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger erklärte in der "ZiB-Nacht" am Montag, dass es für sie wichtig sei, "dass in der Schule keine Massendurchseuchung stattfindet." Außerdem ist es

"ganz wichtig, dass die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler priorisiert wird", so die Bundesschulsprecherin.

Bis jetzt wisse man von der Omikron-Mutation nur, dass diese ansteckender sei. Die Annahme, dass der Verlauf milder sei, dürfe einen aber nicht in falscher Sicherheit wiegen, so Öllinger. Daten aus New York würden nämlich zeigen, dass sich die Zahl der Hospitalisierungen von Jugendlichen und Kindern in letzter Zeit vervierfacht hat. Zudem leiden rund elf Prozent der Kinder und Jugendlichen nach einer Infektion mit dem Virus an Long Covid, so eine Studie von Ages, Med Uni Wien und der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde. Das sei ein Horrorszenario. Daher ist es "wichtig, dass in der Schule keine Massendurchseuchung stattfindet".

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 35

Kärnten: 120

Niederösterreich: 312

Oberösterreich: 360

Salzburg: 88

Steiermark: 259

Tirol: 370

Vorarlberg: 166

Wien: 706

