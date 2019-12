Weihnachten in Österreich und das ganze Land feiert. So unterschiedlich die Regionen, so variantenreich die Traditionen – Brauchtum in gelebter Vielfalt: Wie Österreichs Promis den Heiligen Abend verbringen und wie bei ihnen zuhause privat gefeiert wird, meinbezirk.at hat nachgefragt und so manches Geheimnis entlockt.



Van der Bellen: "Wünsche mir, dass 2020 für alle Österreicher ein besseres Jahr wird"

Nina Proll feiert im Waldviertel und ißt Rahmsuppe

Silvia Schneider isst zu Heiligabend Fischsuppe

Alfons Haider: "Wünsche mir, dass sich das Herz der Menschen öffnet"

Otto Schenk: "Ich glaube nicht mehr ans Christkind"

Johann Lafer serviert Rinderfilet mit Trüffelnudeln

Dagmar Millesi: "Zu Weihnachten besinnen wir uns dessen Ursprung"

Primaballerina Olga Esina: "Am Weihnachtsabend kochen wir gemeinsam"

Zu Heiligabend gibt's bei Harry Prünster Frankfurter Würstel

Rendi-Wagner: "Unsere Töchter schmücken den Baum"

Valentina Nafornita: "Ich wünsche mir Frieden für alle"

Werner Kogler: "Verbringe Heiligabend mit der Großfamilie in der Steiermark"

