In ganz Österreich wurden bisher mehr als 4700 Personen auf das neuartige Corona-Virus getestet. Die Zahl der Covid-19-Patienten in Österreich ist auf 141 Personen gestiegen. Die meisten in Niederösterreich (36), in Wien (35), Steiermark (16), Tirol (16), Oberösterreich (11), Salzburg (9), Burgenland (4), Vorarlberg (3) und Kärnten (1). Zwei Personen sind unterdessen von Covid genesen.

ÖSTERREICH. Wir, die Regionalmedien Austria, versuchen an dieser Stelle objektiv und unaufgeregt über den aktuellen Status Quo zum Corona-Virus in Österreich zu berichten. Informations-Hotline: 0800 555 621. Bei Verdacht wählen Sie die Hotline 1450.

6.10 Uhr: Auch Kaiserenkel Karl von Habsburg ist mit dem Coronavirus infiziert. Er befindet sich seit dem Wochenende in seinem Haus in Niederösterreich in Quarantäne. Das berichtet die "Krone". Dort sagt der 59-Jährige: „Keine Panik - Österreichs Behörden agieren hervorragend. Mir geht es halbwegs gut. Wie bei einer Grippe, bei der die Symptome nicht schnell weggehen, fühlt man sich ein wenig niedergeschlagen.“ Er dürfte sich bei einem Kongress in der Schweiz angesteckt haben.

6.05 Uhr: Heute Dienstag starten Fieberkontrollen an der Grenze. Die Gesundheitsbehörde führt, unterstützt durch die Polizei, ab heute Gesundheitschecks an der Grenze zu Italien (Thörl-Maglern) durch. Am Grenzübergang Thörl-Maglern werden mobile Teams diese Tests punktuell und mehrmals die Woche durchführen. Prettner dazu: "Die Gesundheitschecks werden von Vertretern der zuständigen Bezirksgesundheitsbehörden durchgeführt, die Polizei unterstützt die Gesundheitsbehörden durch Verkehrsleitmaßnahmen bzw. -sicherungen." Hier geht's zum Artikel.

6.00 Uhr: Werner Kogler (Die Grünen) schließt eine Absage aller Sportveranstaltungen nicht aus. Das sagte der Vizekanzler in der ZIB 2. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hatte sich für die Absage von Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen ausgesprochen, um die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich einzudämmen. „Das wäre notwendig und sinnvoll“, meinte Rendi-Wagner gegenüber der Tageszeitung „Österreich“.

5.55 Uhr: Österreich könne man mit Italien nicht vergleichen. Nachdem ganz Italien zum Sperrgebiet erklärt wurde, nahm der Leiter der für Seuchenbekämpfung zuständigen Abteilung im Sozialministerium, Bernhard Benka, Stellung: In der ZIB 2 erklärte er: Man könne die Situation Österreichs nicht mit jener Italiens vergleichen." In Österreich werde es demnächst noch keine vergleichbaren Restriktionen geben. Man versuche, „situationsangepasst vorzugehen“, erklärte Bernhard Benka. Weiters lobt er die entschlossene Maßnahmen wie in China, die offenbar zu einer Eindämmung des Virus führten. In China sehe man aber, „was offensichtlich funktioniert“. Benka dankte auch Italien für die gesetzten Restriktionen, denn diese würden auch ganz Europa insgesamt bei der Bekämpfung der weiteren Ausbreitung von Covid-19 helfen.

5.50 Uhr: ''Österreicher in Italien sollen dringend zurückkehren''. Das Außenministerium fordert Österreicher auf, zurückzukehren. Nachdem Italiens Regierung wegen der Coronavirus-Epidemie die Reise- und Versammlungsfreiheit im ganzen Land einschränkt, ruft das Außenministerium Österreicher zur Rückkehr auf. „Österreichischen Reisenden wird dringend nahegelegt nach Österreich zurückzukehren“, heißt es auf der Homepage des Außenministeriums. Schon zuvor galt für Italien eine partielle Reisewarnung (Sicherheitsstufe 5). Diese ist für die Lombardei, Venetien, Emilia-Romagna, Marken und Piemont in Kraft. Vor Reisen wird gewarnt.

