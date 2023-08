Schwarz-blaue Landesregierung stellte in Salzburg ihr Regierungsprogramm vor · Mitarbeiter der Stadt Wien soll Nazi-Bilder verschickt haben · Jeder Haushalt wirft jährlich Lebensmittel im Wert von 800 Euro in den Müll. Der tägliche Überblick über aktuelle Themen, die Österreich am Freitag bewegt haben.

Was Schwarz-Blau in Salzburg erreichen will

Mitarbeiter der Stadt Wien soll Nazi-Bilder geschickt haben

800 Euro landen pro Haushalt jährlich im Müll

Pkw hob durch Stützmauer ab und landete im Wasser

"Führer Kurz"-Heckscheibe kein Verstoß gegen Verbotsgesetz

Regner will Orban "Rute ins Fenster stellen"

Krähen treiben steirische Ackerbauern in den Ruin

Mit Andi Babler als Chef wäre SPÖ bei Wahlen erfolgreicher

ÖVP fordert einen "Kickl-Stopp" für Österreich