Die Zahl der Corona.Infektionen in Wien sind leicht gestiegen. Wurden am Samstag noch 321 Neuinfektionen eingemeldet sind es am Sonntag 366. Zwei Patienten verstarben an den Folgen einer Covid-19 Infektion.

WIEN. Mit Stand Sonntag, 10. Oktober 2021, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 171.717 positive Testungen bestätigt. 163.344 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.449, zuletzt sind zwei Personen verstorben. Die Bundeshauptstadt verzeichnet damit aktuell 5.924 aktive Fälle.

Bist du gegen Corona geimpft?

Die heute eingemeldeten Befunde beinhalten:



344 Befunde vom 9.10.21

20 Befunde vom 8.10.21

2 Befunde vom 7.10.21

Die Gesundheitshotline 1450 hat 2.255 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter Tel. 0800 555 621.

Auch interessant:

Corona-Zahlen sinken weiter – 321 Neuinfektionen in Wien

Diese strengen Corona-Regeln gelten jetzt in Wien