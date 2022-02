Das Gesundheits- und das Innenministerium melden am Mittwoch (Stand 9.30 Uhr) 39.410 neu registrierte Coronavirus-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden. Das ist der bisher höchste Wert an Neuinfektionen.

ÖSTERREICH. Diese Zahlen meldeten die Bundesländer an den nationalen Krisenstab. Derzeit befinden sich 1.697 Personen aufgrund des Coronavirus in Spitalsbehandlung, davon 185 auf Intensivstationen. 16 Todesfälle wurden in Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

Höchste 7-Tage-Inzidenz in Tirol, niedrigste in NÖ

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bei 2.523,2 (Stand: gestern, 14.00 Uhr).

Tirol hat mit 3.204 den höchsten Wert, gefolgt von Vorarlberg mit 2.931,1. Am niedrigsten ist die 7-Tage-Inzidenz in Niederösterreich (2.049,1) und im Burgenland (2.130,7). Der Bezirk mit der höchsten Inzidenz ist aktuell Landeck.

