Am Arbeitsplatz soll auch nach Einführung der Impfpflicht weiterhin die 3G-Regel gelten, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag bestätigte. Diese Pläne werden auch von den Sozialpartnern mitgetragen. AMS-Chef Kopf erwartet aber massive Probleme für Ungeimpfte.

ÖSTERREICH. Ausgelöst wurde die Debatte von Wiener Stadtrat Peter Hacker (SPÖ), der 2G auch am Arbeitsplatz gefordert hatte. "Bei einer Impfpflicht hört sich dann irgendwann mal die 3G-Regel auf. Denn: Entweder es gibt eine Impfpflicht oder es gibt sie nicht", sagte Gesundheitsstadtrat Hacker am Mittwoch gegenüber ATV.

Die Grüne Klubobfrau Sigi Maurer zeigte sich am Donnerstag verwundert über Hackers Forderung: "Ich habe das mit etwas Erstaunen gehört, was der Herr Hacker hier gesagt hat", die 2G-Regel am Arbeitsplatz sei kein Punkt gewesen, den die Sozialdemokratie in die Verhandlungen zur Impfpflicht eingebracht habe und es sei nicht Gegenstand der aktuellen Diskussion. Die Regierung werde das Impfpflichtgesetz überarbeiten, kündigte Maurer zudem an-mehr Infos hier.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) will eine 2-G-Regelung in der Arbeit.

AMS-Chef kann Hackers Forderung "nicht nachvollziehen"

Auch AMS-Chef Johannes Kopf hält eine etwaige 2G-Pflicht am Arbeitsplatz für "völlig unverhältnismäßig". Er könne "das überhaupt nicht nachvollziehen und halte das für völlig unverhältnismäßig", schriebt Kopf via Twitter. Man würde Menschen den Job wegnehmen, ihnen keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe geben und auf der anderen Seite eine Ersatzfreiheitsstrafe bei der Impfpflicht für unverhältnismäßig halten.

kann das überhaupt nicht nachvollziehen und halte das für völlig unverhältnismäßig. wir nehmen den leuten den job weg und geben ihnen auch keinen anspruch auf arbeitslosengeld oder sozialhilfe? und auf der anderen seite halten wir eine ersatzfreiheitsstrafe für unverhältnismäßig? — Johannes Kopf (@JohannesKopf) January 13, 2022

Jobchancen für Ungeimpfte "massiv reduziert"

Was das Thema Ungeimpfte und Arbeitsmarkt angeht, sieht es wohl heuer nicht so rosig aus: . "Die Jobchancen sind sicher massiv reduziert. Man muss aber nach Branchen unterscheiden. Eigentlich keine Chancen gibt es im Gesundheitsbereich, der Kinderbetreuung, Arbeit mit vulnerablen Gruppen, wo es mittlerweile üblich ist, dass die Impfung verlangt wird. (...) Genauso auch bei privaten Arbeitgebern, wo nahe mit Menschen gearbeitet wird, wie in Lokalen, Hotels mit Massage oder im Handel, kann im Rahmen der Privatautonomie eine Impfung vorausgesetzt werden", so Kopf gegenüber dem "Standard".

"Ungeimpfte Bewerber ernten Naserümpfen"

Die Ankündigung der Impfpflicht habe das Thema Impfung von den Arbeitgebern wegverlagert, "die davon ausgehen, dass das jetzt der Staat löst". Er wisse, dass viele Firmen nach dem G-Status im Vorstellungsgespräch fragen. "Sind Bewerber ungeimpft, ernten sie meist ein Naserümpfen", erklärte der AMS-Chef.

"Job ist den meisten wichtiger"

Dass eine Impfpflicht die Personalnot verschärfen könnte, hält er für "überschätzt". "Die einzige Erfahrung, die ich dazu kenne, ist Italien, wo eine verpflichtende Impfung im Gesundheitsbereich eingeführt wurde. Weniger als ein Prozent der Beschäftigten wurde - Großteils kurz - suspendiert, weil sie nicht geimpft waren. Den meisten Leuten ist letztlich der Arbeitsplatz wichtiger", blickt Kopf über die Grenze. Übrigens gebe der Arbeitsmarkt heuer "sensationelle Prognosen her: "Sie versprechen fünf Prozent Wirtschaftswachstum - das ist wie in den Siebzigern, freut sich der AMS-Chef.

Zu den Sperren des Arbeitslosengeldes weil ein Job nicht angenommen werden konnte, da keine Impfung vorlag, meinte Kopf: "Wir kennen die Fälle - und es sind österreichweit nicht mehr als zwei Dutzend."

