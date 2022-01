Lange Zeit ließen die Corona-Zahlen am Mittwoch auf sich warten. Nachdem es zu einer Verzögerung aufgrund technischer Problemen beim Epidemiologischen Meldesystem (EMS) kam wurden am Nachmittag schließlich bundesweit 9.761 Neuinfektionen gemeldet.

ÖSTERREICH. Zunächst wurden am Mittwoch nur 5.895 Neuinfektionen gemeldet, die Zahlen für Wien und die Steiermark fehlten. Am Nachmittag wurde die Zahl dann aber auf fast 10.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden nach oben korrigiert. Derzeit befinden sich 1.010 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 309 auf Intensivstationen betreut.



Die Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 121

Kärnten: 155

Niederösterreich: 1.263

Oberösterreich: 1.029

Salzburg: 1.587

Steiermark: 675

Tirol: 1.413

Vorarlberg: 327

Wien: 3.191

Mückstein: "Tragen Sie Maske auch im Freien"

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) erklärte am Nachmittag auf Twitter in einer fünfteiligen Nachricht, man erwarte einen "großen Anstieg der Infektionszahlen". Omikron sei ansteckender als Delta, das würden die aktuellen Daten bestätigen.

Auf die Frage, wie man Omikron bremsen könne, sagte der Minister: "Was können wir alle bereits jetzt tun? Tragen Sie #Maske auch im Freien, wenn sich der 2m-Abstand nicht ausgeht. Eine gutsitzende FFP2 ist nach wie vor ein wesentlicher Schutz". Außerdem empfahl er wenn möglich im Home Office zu arbeiten und sich mit einer zweiten respektive dritten Impfdosis vor einem schweren Verlauf zu schützen. "Zusammen müssen wir dafür arbeiten, Ö am Laufen zu halten," appellierte Mückstein.

#Update: #Omikron erzeugt als neue Variante eine neue, andere Welle. Die aktuellen Daten bestätigen uns: Omikron ist ansteckender als Delta. Die Verläufe sind meist milder - intensivmedizinische Behandlung wird weniger oft benötigt.

Das ist aber KEINE Entwarnung. (1/5) — Wolfgang Mueckstein (@WolfgangMueckst) January 5, 2022

Impfbetrug: Hausdurchsuchungen in sieben Bundesländern