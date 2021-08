Eine Unwetterwarnung gilt am Mittwoch für Österreich. Mit Stand acht Uhr ist aktuell Tirol betroffen, aber für drei weitere Bundesländer gilt die Warnung „markantes Wetter“, für drei weitere die Vorwarnstufe.

ÖSTERREICH. Die rote Wetter-Warnstufe wurde schon in der Früh von der Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) für Mittwoch ausgerufen. In Tirol wird es zu starken Regenfällen kommen, besonders betroffen sind die Bezirke Innsbruck Land und Schwaz.

Gewitter und Hagel in Kärnten



Für Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich gilt die akute Warnung „markantes Wetter“: Das Wetter kann sich rasch ändern, dicke dicke Regenwolken haben sich bereits gebildet. In Kärnten. Niederösterreich und der Steiermark gilt die Vorwarnstufe. In Kärnten kann es laut UWZ auch zu heftigen Gewittern und Hagel kommen. Nur für Wien und das Burgenland gibt es aktuell keine Warnung.

Tief über Oberitalien



Grund für die Wetterwarnung sind Frontenreste des sich noch über Deutschland liegenden Tiefs „Henri“, das am Mittwoch für Regen und Gewitter sorgt. In der Nacht auf Donnerstag bringt dann ein Tief das sich über Oberitalien bildet kräftigen Regen mit lokalen Gewittern im Nordosten Österreichs. Besonders im Westen des Landes zeichnen sich dabei auch größere Regenmengen ab.

Starker Regen am Mittwoch, Donnerstag



Am Mittwoch überwiegen laut UWZ meist die Wolken und an der Alpennordseite ziehen bereits am Morgen lokale Schauer durch. Im Laufe des Nachmittags setzt von Vorarlberg bis nach Oberkärnten allmählich schauerartiger Regen ein, im südlichen Bergland sind lokal auch Gewitter eingelagert. Überwiegend trocken bleibt im Osten und Südosten des Landes. In der Nacht auf Donnerstag breitet sich der Regen dann auch auf den Norden aus, nur im Südosten bleibt es meist noch trocken. Von Vorarlberg bis nach Oberkärnten regnet es anhaltend und und teils auch kräftig.

Einzelne Gewitter am Freitag



Am Freitag ziehen an der Alpennordseite einige Wolken durch und bereits am Vormittag ziehen ein paar Regenschauer durch. Im Süden und Osten scheint zeitweise die Sonne, im Laufe des Nachmittags zeichnen aber auch hier lokale Schauer bzw. im südlichen Bergland auch einzelne Gewitter ab. Trocken bleibt es am ehesten im Süden, vom Klagenfurter Becken bis ins Burgenland.

Sommerlich warm am Samstag



Viel Sonne und es wird sommerlich warm: Käftiger Südwind kommt auf, südlich des Alpenhauptkamms stauen sich dagegen ein paar Wolken. Am späten Nachmittag ziehen auch im Westen Wolken auf und in den Abendstunden breiten sich nach derzeitigem Stand von Vorarlberg bis ins Innviertel teils kräftige Gewitter aus.

