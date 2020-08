Abstand halten und Menschenmassen meiden: Angesichts der Coronavirus-Krise ist in diesem Sommer die Nachfrage nach Ferienhäusern und -wohnungen stark gestiegen. So verzeichnen Ferienhaus-Anbieter ein starkes Plus bei Buchungen in Österreich. Und auch Wohnwagen sind äußerst beliebte Mietobjekte.

ÖSTERREICH. Wer auf der Homepage von Camping-Anbieter Gebetsroither noch im August auf der Suche nach einem Urlaubsschnäppchen ist, muss Glück haben. Denn bei der Recherche war der gesamte August ausgebucht, lediglich ein Zelt am Millstättersee war noch zu haben. Besser sieht's dann wieder im September aus, doch für alle mit schulpflichtigen Kindern ist das meist zu spät.

Die Gewinner der Krise



Vermieter von Ferienwohnungen zählen heuer österreichweit zu den Gewinnern, ebenso Betreiber von Campingplätzen. Laut Wirtschaftskammer sind die Plätze sind fast alle schon ausgebucht für den Sommer. „Keine Unterkünfte im gewünschten Zeitraum verfügbar“ ist jetzt auch Usus auf diversen Online-Suchplattformen. Und wenn es nicht ausgebucht ist, dann ist die Unterkunft entweder wenig einladend oder schlicht zu teuer.

Luxus-Chalets im Trend



„Es entspricht dem aktuellen Zeitgeist, genügend Freiraum zu haben – auch und ganz besonders im Urlaub. Deshalb reflektiert unser Konzept genau dieses Verlangen nach viel Platz und Freiheit in Kombination mit dem AlpenParks Superior Service, der keine Wünsche offen lässt“, so Mario Marcati von der Apartment-Anlage Alpina Seefeld: Seit 15. Juli haben in Seefeld 43 neue Ferienwohnungen des Alpina Seefeld in Kooperation mit dem Unternehmen „Marcati Hotels & more“ der ortsansässigen Familie Marcati geöffnet. Nur fünf Minuten zu Fuß vom Ortszentrum Seefeld entfernt, bietet sich Urlaubern ein erstaunlicher Anblick: insgesamt 43 Ferienwohnungen im Chalet-Stil mit eigenem Garten oder Balkon. Kosten: Ab 2.000 Euro ist man dabei für ein Appartement für bis zu sechs Personen. Wer es sich leisten kann...

Luxus im Trend: Neues Chalet-Dorf in Seefeld.

Foto: chalet-apartment-alpina-seefeld

hochgeladen von Anna Richter-Trummer

Boom bei Ferienhäusern



Knapp 1.900 Häuser lassen sich auf Ferienhäuser-Plattform Belvilla in Österreich finden, viele der Häuser sind aber erst im Oktober wieder verfügbar. Laut Geschäftsführung verzeichne man bei den Buchungen in Österreich ein Plus von 220 Prozent. Am besten gehen Ferienhäuser abseits von Städten, wo man alleine in der Natur ist, abseits von Menschenmassen. Abstand halten zu können ist in Zeiten von Corona für viele Urlaubssuchende überhaupt ein Muss, um auf Urlaub zu fahren.

Vermieter von Ferienwohnungen zählen heuer österreichweit zu den Gewinnern, ebenso Betreiber von Campingplätzen.

Foto: Pixabay

hochgeladen von Anna Richter-Trummer

Verleih von Wohnwägen: enorme Nachfrage



Laut Gebetsroither-Chef Jürgen Anderle ist der Heimmarkt praktisch ausgebucht. Wenig gebucht sind hingegen Unterkünfte in Italien, relativ gut gebucht sind jene in Kroatien. Eine sinnvolle Option ist das Service des steirischen Start-Ups "Schau aufs Land". Der User und Wohnmobilfahrer findet auf der Plattform private Plätze, auf denen er mit seinem Wohnwagen oder Zelt 24 Stunden lang stehen darf. Zur Verfügung gestellt werden diese von regionalen Landwirten. "Egal ob mit dem Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt, mit Schau aufs Land zeigen wir unseren Mitgliedern die schönsten Stellplätze für eine Nacht – kostenlos und direkt bei den Betrieben", so eine Sprecherin von Schau aufs Land: "Die Landwirte bei Schau aufs Land sind nachhaltige Bauernhöfe, Weingüter, Imkereien, Brauereien und vieles mehr in Österreich." Die Kosten einer Mitgliedschaft betragen überschaubare 29,90 Euro.

Quellen:

Alpina Seefeld

Gebetsroither

Belvilla

Schau aufs Land