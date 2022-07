Im Fall der beiden Personenschützer rund um Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), die unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursachten, gibt es jetzt neue Entwicklungen. Sie sind nun aus der Cobra ausgeschieden.

ÖSTERREICH. Anfang April gab es Wirbel um die zwei Personenschützer des Bundeskanzlers, die nach Dienstschluss alkoholisiert einen Unfall verursacht hatten. Nach ihrem Ausscheiden, wurden sie in die Polizeiinspektion versetzt, gab ein Sprecher Nehammers gegenüber der APA bekannt. Dabei handle es sich um dienstrechtliche Konsequenzen nach einem Disziplinarverfahren.

Versetzt statt gekündigt

Da es sich bei den Männern um Spezialisten in der Terrorbekämpfung handle, dürfe man ihnen die Verantwortung über ihr Handeln zusprechen, sagte der Bundeskanzler in der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir". Es kursierten Meldungen, wonach die beiden entlassen worden sein sollen. Diese wies Nehammer gegenüber der APA als falsch zurück: "Es gab dienstrechtliche Konsequenzen, die Beamten sind aus der Cobra ausgeschieden, aber weiterhin bei der Polizei tätig."

Nehammer weist Vorwurf der Intervention zurück

Die Staatsanwaltschaft (StA) in Korneuburg leitete in der "Cobra-Affäre" Ermittlungen gegen "zumindest eine namentlich bekannte Person" ein. In einem anonymen Schreiben waren Vorwürfe erhoben worden, Nehammer könnte in der Sache interveniert haben, um die Abläufe zu vertuschen, was der Kanzler selbst wiederholt als unwahr zurückwies.

Kritik von der FPÖ

Die Freiheitlichen kritisieren Nehammers Aussagen. "Wie charakterlos kann man eigentlich sein?", fragte der FPÖ-Fraktionsvorsitzende im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, via Aussendung. Der Bundeskanzler sieht die alleinige Schuld bei den Cobra-Beamten, "während er die Rolle seiner Frau, die diese offenbar zum Alkoholgenuss im Dienst angestiftet hat, völlig herunterspielt", so Hafenecker. "Die Betroffenheit darüber, dass die beiden Beamten ihren Job verloren haben, kann man daher nur als geheuchelt bezeichnen."

Der Bundeskanzler zeige sich "im Radio gesprächig", verweigere aber "in parlamentarischen Anfragebeantwortungen jede nähere Auskunft zu dieser Affäre, zu der nach wie vor widersprüchliche Aussagen der Beteiligten im Raum stehen".

