Ein stark betrunkener Mann hat am Samstag in den frühen Morgenstunden in Wien-Simmering geparkte Autos mit einer Holzlatte beschädigt.

WIEN/SIMMERING. Gegen 5.30 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei verständigt und angegeben, dass der Mann gerade versuchte, in einen Pkw einzubrechen. Als die Polizisten hinkamen, bemerkten sie die eingeschlagene Fensterscheibe eines Wagens. Im Umfeld waren zwei weitere Pkw beschädigt, am Boden lag eine Holzlatte. Plötzlich rannte der Tatverdächtige zwischen den geparkten Pkw hervor und versuchte zu flüchten. "Nach einer kurzen Verfolgung konnte er angehalten und festgenommen werden", teile die LPD Wien per Aussendung mit.

Ein Alkovortest ergab bei dem 19-jährigen Slowaken einen Messwert von 1,4 Promille. Er gab in seiner Einvernahme an, sich nicht mehr an die Tat erinnern zu können. Der Alkoholisierte wurde in die Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei am Sonntag.

Polizist verletzt

Bereits am Freitagabend war ein Polizist in Döbling von einem 32-Jährigen verletzt worden. Die Beamten waren ursprünglich wegen eines Raufhandels zwischen Jugendlichen zum Bahnhof Heiligenstadt gerufen worden. Dort trafen sie aber nur den 32-jährigen Polen an, der wild gestikulierte. Als er die Polizisten sah, beschimpfte er sie und war aggressiv. Trotz mehrmaliger Abmahnung stellte er sein Verhalten nicht ein und wurde in weiterer Folge festgenommen, teilte die Polizei mit. Bei der Festnahme leistete der Mann heftigen Widerstand und trat die Polizisten. Ein Polizist wurde verletzt und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzten.