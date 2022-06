Am Mittwoch war nicht nur der bisher heißeste Tag des Jahres, es war auch jener mit den meisten Blitzen – insgesamt 36.000 Mal blitzte es laut Austrian Lightning Detection & Information System (ALDIS). Das passt zum heurigen Juni, denn dieser war der blitzreichste des Jahrzehnts.

ÖSTERREICH. Mehr als eine halbe Million Blitze erzeugten die teils heftigen Gewitter im Juni 2022 österreichweit, berichtet die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ). Das sei die höchste gemessene Anzahl der letzten dreizehn Jahre. Die Hotspots des Landes lagen in Kärnten, der Steiermark und Oberösterreich.

Blitzdichte im Juni 2022

Foto: UBIIMET

Was die vergangenen 36 Stunden betrifft, waren Vorarlberg, Wien und das Burgenland sehr blitzarm, erklärt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) auf Anfrage der Regionalmedien Austria. Auch Nordtirol war tendenziell gewitterfrei, in Osttirol gingen hingegen einige Blitze nieder. Die meisten Blitze gab es laut ZAMG in der Steiermark, gefolgt von Kärnten, Nieder- und Oberösterreich.

Oberösterreich auf Platz 1 – Wien Schlusslicht



Aufgrund seiner geografischen Lage im Bereich der Ostalpen ist Österreich besonders anfällig für Gewitter, so die UWZ. Es gibt allerdings große regionale Unterschiede: Während es in der Steiermark tendenziell öfter blitzt, sind Blitze in Ötztaler Alpen vergleichsweise selten.

So oft hat es im Juni in deinem Bundesland geblitzt (Stand 29.06.2022):

Oberösterreich: 190979 Steiermark: 176773 Kärnten: 87673 Niederösterreich: 80322 Salzburg: 43565 Tirol: 34949 Burgenland: 21536 Vorarlberg: 7733 Wien: 778

Juli noch blitzreicher



Der blitzreichste Monat des Jahres ist laut UWZ normalerweise der Juli – 225.000 Blitzentladungen gibt es hier im Zehn-Jahres–Mittel. Es folgt der August – der Juni liegt im Durchschnitt auf dem dritten Platz. Gegen Ende August lässt die Blitzhäufigkeit dann deutlich nach. Der blitzärmste Monat ist der November mit durchschnittlich nur 136 Entladungen, so die UWZ.

Der Juli ist im Schnitt der blitzreichste Monat, gefolgt von August und Juni.

Bezirke mit der höchsten Blitzdichte

Im zehn-jährigen Mittel stechen bei der Blitzdichte laut UWZ zwei Regionen ganz besonders hervor: die Gebiete vom Grazer Bergland und Mürztal über das Grazer Becken bis ins Südburgenland sowie jene vom Flachgau bzw. südlichem Innviertel über das Salzkammergut bis zu den Ennstaler Alpen. Am wenigsten Blitze gäbe es hingegen am Alpenhauptkamm vom Montafon bis zu den Ötztaler Alpen.

Das sind laut UWZ die Bezirke mit der höchsten Blitzdichte (2010 bis 2019):

34,6 Blitze/km² Weiz (ST) 32,7 Blitze/km² Graz-Umgebung (ST) 29,3 Blitze/km² Hartberg-Fürstenfeld (ST) 28,4 Blitze/km² Graz (ST) 27,5 Blitze/km² Jennersdorf (B) 26,8 Blitze/km² Salzburg Stadt (S) 26,7 Blitze/km² Südoststeiermark (ST) 26,4 Blitze/km² Salzburg-Umgebung (S) 26,4 Blitze/km² Voitsberg (ST) 25,6 Blitze/km² Oberwart (B) 25,2 Blitze/km² Ried im Innkreis (OÖ)

