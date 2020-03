In ganz Österreich wurden bisher mehr als 4500 Personen auf das neuartige Coronavirus getestet. Die Zahl der Covid-19-Patienten in Österreich ist am Sonntag weiter gestiegen: Nachdem neue Fälle in Oberösterreich, in der Steiermark und in Vorarlberg bekannt wurden ist die Zahl der Infizierten am Sonntagabend in Österreich auf 106 Personen gestiegen.

ÖSTERREICH. Wir, die Regionalmedien Austria, versuchen an dieser Stelle objektiv und unaufgeregt über den aktuellen Status Quo zum Corona-Virus in Österreich zu berichten. Informations-Hotline: 0800 555 621. Bei Verdacht wählen Sie die Hotline 1450.

Der Artikel wird laufend aktualisiert

Montag, 7.00 Uhr: Sebastian Kurz: "Panik ist unangebracht!" In Österreich sollen derzeit mindestens 106 Personen am neuartigen Corona-Virus erkrankt sein. Am Sonntag sprach Bundeskanzler Sebastian Kurz in der ORF-"Pressestunde". Es sei das Ziel, die Ausbreitung des Corona-Virus bis zum Ende der aktuellen Grippewelle zu verzögern. Er deutete Maßnahmen wie die vorübergehende Schließung von Schulen und Kindergärten an. Hier geht's zum Artikel.

Sonntag, 19.00 Uhr: Meisten Fälle in Wien. In Wien gib es 32 Infizierte, in Niederösterreich 31. In der Steiermark gibt es elf Fälle, in Oberösterreich neun, in den restlichen Bundesländern weniger.

In Oberösterreich sind Sonntagabend zwei weitere Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt worden. In der Steiermark ist eine Spitalsangestellte des LKH Hartberg betroffen. Die Infizierte hatte Kontakt zu 23 Patienten. 34 ihrer Kollegen müssen nun zwei Wochen in häuslicher Quarantäne verbringen.

