Passend zum Tag der Milch gibt es hier die Übersicht, wie sich Roh-, Frisch-, Länger-Frisch- und Haltbarmilch wirklich voneinander unterscheiden.

ÖSTERREICH. Am 1. Juni wird der internationale Tag der Milch gefeiert. Im Schnitt trinken die Österreicher laut dem Verein Land schafft Leben täglich knapp ein Glas Milch. Die Art der Fütterung, der Fettgehalt oder verschiedene Haltbarkeitskriterien: Alle ergeben ein anderes Milchprodukt im Regal.

Länger-Frisch-Milch als Verkaufsschlager

Im Supermarkt wird immer mehr Länger-Frisch-Milch verkauft. Der Frischmilch-Anteil hingegen geht zurück: Knapp 192.000 Tonnen Länger-Frisch wurden laut AMA im Jahr 2020 im Lebensmitteleinzelhandel verkauft. Frischmilch machte nur knapp 45.000 Tonnen aus. Und das, obwohl sich die beiden – wenn sie erst einmal geöffnet sind – nicht mehr in ihrer Haltbarkeit unterscheiden: Sowohl die Länger-Frisch- als auch die Frischmilch sollten nach dem Öffnen innerhalb von vier Tagen konsumiert werden. Dasselbe gilt übrigens für Haltbarmilch.

"Wir greifen heute gerne automatisch zu jenem Produkt, das am längsten haltbar ist. So auch zur Länger-Frisch-Milch, weil sie vermeintlich auch geöffnet länger hält. Zuhause angekommen, öffnen wir diese aber oft zeitnah zum Kauf, wodurch sie nicht mehr länger haltbar ist als Frischmilch – nämlich zwei bis vier Tage. Da können wir gleich zu Roh- oder Frischmilch greifen und einen Verarbeitungsschritt einsparen", so Maria Fanninger von Land schafft Leben.

Trinkst du oft Milch?

Die verschiedenen Arten von Milch

Roh-, Frisch-, Länger-Frisch- sowie Haltbarmilch unterscheiden sich aufgrund der Verarbeitungsschritte. Mit steigendem Erhitzungsgrad gehen dabei Teile der Nährstoffe in der Milch verloren, vor allem der hitzeempfindlichen B-Vitamine und des Vitamin C. Dabei gilt: Je stärker die Milch erhitzt wird, desto mehr Vitamine gehen verloren.

Rohmilch wird nicht behandelt und hat daher geöffnet wie ungeöffnet die kürzeste Haltbarkeit: in etwa zwei bis vier Tage. Allerdings sollte man beim Genuss von Rohmilch immer auf das auf der Verpackung angegebene Verbrauchsdatum achten.

Frischmilch wird auf bis zu 75 Grad erhitzt und wird dadurch ungeöffnet etwa sechs bis zehn Tage haltbar.

Länger-Frisch-Milch kann auf unterschiedliche Arten behandelt werden: Sie wird entweder auf bis zu 127 Grad hocherhitzt oder aber mikro- oder tiefenfiltriert und bei unter 85 Grad pasteurisiert. Länger-Frisch-Milch ist ungeöffnet bis zu 27 Tage lang haltbar.

Haltbarmilch wird auf 135-150 Grad ultra-hocherhitzt und ist ungeöffnet mindestens drei Monate haltbar.

