Damit du fürs Autofahren nicht unnötig viel bezahlst, verraten wir dir in diesem Artikel, wo das Tanken in Österreich am billigsten ist.



ÖSTERREICH. Die Mineralölkonzerne haben zum Ferienstart die Preise für Sprit erneut angehoben - mehr dazu hier. MeinBezirk.at hat die günstigsten Tankstellen im Land (Stand: 18:30 Uhr am 01.07. 22) für dich herausgesucht. Hier ein Überblick über die ARBÖ-Liste der fünf billigsten Tankstellen in deinem Bundesland.

Günstig tanken in Wien

Diesel:



2,039€, Türmöl Quick, Eichenstraße 2B 2,039€, Avanti, Edelsinnstraße 16 2,039€, Turmöl Quick, Hardtmuthgasse 51 2,039€, Strohmeier Tankstelle, Am Hundsturm 2-4 2,039€, Turmöl Quick, Gadnergasse 1

Benzin:



2,059€, Turmöl Quick, Hardmuthgasse 51 2,059€, Turmöl Quick, Gadnergasse 1 2,064€, Diskont Tankstelle, Breitenfurter Straße 261 2,067€, Strohmeier Tankstelle, Am Hundsturm 2-4 2,077€, Turmöl powered by boesch Energy, Baldiagasse 14a

Günstig tanken in Niederösterreich

Diesel:



1,978€, GG Tankstelle Langenrohr, Tullner Straße 6, Langenrohr 1,979€, Shell, Waidhofer Straße 1, Gresten 1,979€, Direct, Tullner Straße 15a, Asparn 1,979€, Direct, Mauthausgasse 2, Tulln 1,989€, Turmöl Quick, Deutsch Altenburgerstraße, Prellenkirchen

Benzin:



1,899€, Turmöl Quick, Deutsch Altenburgerstraße 1, Prellenkirchen 1,924€, Diskont Tankstelle, Landstraße 188, Hainburg 1,928€, Avanti, Wolfsthal Hauptstraße 63, Wolfsthal 1,929€, Turmöl, Landstraße 139, Hainburg 1,943€, Avanti, Untere Carnuntumer Straße 6, Wildungsmauer

Günstig tanken im Burgenland

Diesel:

1,974€, Genol RLH, Süd-Bgld, Süd Wiesfleck 237 1,974€, Genol RLH, Süd-Bgld, Süd Gewerbepark 33 1,974€, Genol RLH, Süd-Bgld, Süd St.Kathrein 1,979€, Welog, Obere Hauptstraße 230, St. Michael im Burgenland 1,989€, Turmöl Quick, Eisenstädter Straße 3, Kittsee

Benzin:



1,899€, Turmöl Quick, Eisenstädter Straße 3, Kittsee 1,967€, Shell, Jormannsdorferstraße 52, Bad Tatzmannsdorf 1,969€, ENI, Wiener Straße 28-30, Lockenhaus 1,974€, Turmöl Quick, Schlaininger Straße 1, Großpetersdorf 1,979€, SOCAR Unterwart, Stainamangerer Straße 349, Unterwart

Günstig tanken in der Steiermark

Diesel:



1,928€, Tankstelle Koch GmbH, Bahnhofstraße 57, Schwanberg 1,949€, Diesel-Klösch, Mostbauerstraße 3, Deutschlandsberg 1,974€. SOCAR Lebring, Leibnitzer Straße 76, Lebring 1,974€, M3 Lebring, Stangersdorf-Gewerbegebiet 5, Lang 1,975€, Temmel GmbH, Industriezentrum Straß 3, Straß

Benzin:



1,879€, MBR Tankstelle GmbH, Bundesstraße 9, Spielfeld 1,969€, Shell Landring Birkfeld, Bahnhofstraße 18, Birkfeld 1,969€, Shell Landring Ratten, Kirchenviertel 201, Ratten 1,985€, Turmöl Quick, Großreifling 85, Großreifling 1,995€, ENI AUSTRIA, Altenmarkt Nr.81, Altenmarkt bei St.Gallen

Günstig tanken in Kärnten

Diesel:



1,949€, Magistrat Stadt Villach, St. Johanner Straße 20, Villach 1,999€, Steindorfer Mail, Mail Süd 1-5, Sankt Veit an der Glan 2,014€, Turmöl Quick, Bundesstraße 33, Untere Glan 2,019€, SOCAR Faak am See, Seeufer Landesstraße 24, Faak am See 2,019€, SOCAR Feldkirchen, Doktor-Arthur-Lemisch-Straße 7, Feldkirchen

Benzin:



1,999€, Magistrat Stadt Villach, St. Johanner Straße 20, Villach 1,999€, Steindorfer Mail, Mail Süd 1-5, Sankt Veit an der Glan 2,024€, ENI, Dorfstraße 97,Bad Kleinkirchheim 2,029€, Lagerhaus Tankstelle, Kötschach 153, Kötschach 2,029€, SOCAR Faak am See, Seeufer Landesstraße 24, Faak am See

Günstig tanken in Salzburg

Diesel:



1,957€, Wildenhofer Diesel Tankstelle, Gniglerstraße 5-7, Salzburg 1,97€, TURMTANKSTELLE, Irrsdorfer Bachstraße 47, Straßwalchen 1,974€, LMEnergy Express, Bundesstraße 2, St. Johann 1,974€, Diskont Tankstelle, Bundesstraße 23, St. Johann 1,979€ GET Tankstelle, Bundesstraße 18, St. Johann im Pongau

Benzin:



1,939€, AP-Trading GmbH, Alpenstraße 35, Anif 1,979€, Lagerhaus Tankstelle, Mittergöming 16, Göming 1,994€, LMEnergy Express, Bundesstraße 2, St. Johann 1,994€, Diskont Tankstelle, Bundesstraße 23, St. Johann 1,999€, JET, Bundesstraße 18, St. Johann im Pongau

Günstig tanken in Oberösterreich

Diesel:



1,939€, Turmöl-Klaffenböck, Kasten an der Donau 15, Vichtenstein 1,944, Turmöl Quick, Hauptstraße 86, Esternberg 1,947€, SB-Tankstelle Zauner, Jagern 18, Enzenkirchen 1,948€, SB-Tankstelle Schmied im Wald, Gschaid 8, Natternbach 1,948€, Disconttankstelle Huber Petrol, Gewerbepark Süd 3, Moosdorf

Benzin:



1,889€, Turmöl-Klaffenböck, Kasten an der Donau 15, Vichtenstein 1,894€, Turmöl Quick, Hauptstraße 86, Esternberg 1,899€, SB-tankstelle Zauner, Jagern 18, Enzenkirchen 1,947€, Turmöl, Hinding 23a, Achleiten 1,948€, SB-Tankstelle Schmied im Wald, Gschaid 8, Natternbach

Günstig tanken in Tirol

Diesel:



1,989€, Gutmann ENI Tankstelle, Schanz 1a, Ehrwald 1,989€, Gutmann ENI Tankstelle, Schattwald 29, Schattwald 1,989€, Amort Tankstelle, Zugspitzstraße 19, Ehrwald 1,989€, BELLINGER freie Tankstelle, Unterschwendt 46, Schwendt bei Kössen 1,989€, Freie Tankstelle Avia, Tank-Point GmbH, Anton Beirer Straße 2, Pinswang

Benzin:



1,949€, Reinpold Tankstelle Scharnitz, Innsbruckerstraße 464, Scharnitz 1,949€, Gutmann ENI Tankstelle, Innsbruckerstraße 195, Scharnitz 1,959€, Gutmann ENI Tankstelle, Schattwald 29, Schattwald 1,959, Reinpold Tankstelle Niederndorferberg, Gränzing 33, Niederndorferberg 1,969€, Gutmann ENI Tankstelle, Schanz 1a, Ehrwald

Günstig tanken in Vorarlberg

Diesel:



1,98€, Voegel Trans, Säge 156, Doren 1,989€, Böhler's Tankstelle, Reicharten 617, Langen bei Bregenz 1,989€, Schindele, Meierhof 126, Riefensberg 1,989€, Wema GmbH, Zeihenbühl 435, Lingenau 1,989€, Geist Transporte, Fahl 125, Sulzberg

Benzin:



1,889€, AVIA Xpress, Walserstraße 23, Riezlern 1,919€, Böhler's Tankstelle, Reicharten 617, Langen bei Bregenz 1,929€, Shell, Fischanger 161, Langen 1,959€, Schindele, Meierhof 126, Riefensberg 1,979€, Deuring, Seestraße 10, Hörbranz

Zum Thema:

Mineralölkonzerne: Preisaufschlag zum Ferienstart

Bereits 179 Tote im Straßenverkehr dieses Jahr

Start-Up bietet Software Lösung für Verkehr

Kommende Hitzewelle sorgt für erhöhte Waldbrandgefahr