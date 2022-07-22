Spritpreise-Ranking
Das sind die günstigsten Tankstellen Österreichs

  • 22. Juli 2022, 19:57 Uhr
Die billigsten Tankstellen für ganz Österreich. | Foto: Erik Mclean / Unsplash
  • Die billigsten Tankstellen für ganz Österreich.
  • Foto: Erik Mclean / Unsplash
  • hochgeladen von Kathrin Klemm

Damit das Tanken so günstig wie möglich ist, verraten wir in diesem Artikel, wo in Österreich – in jedem Bundesland – die billigsten Tankstellen sind.

ÖSTERREICH. MeinBezirk.at hat die günstigsten Tankstellen im Land (Stand: 18:30 Uhr am 22.07. 22) für dich herausgesucht. Hier ein Überblick über die ARBÖ-Liste der fünf billigsten Tankstellen in deinem Bundesland.

Günstig tanken in Wien

Diesel:
1,947 €, Strohmeier Tankstelle, Am Hundsturm 2-4
1,947 €, Turmöl powered by boesch energy, Schönbrunner Straße 213
1,963 €, Turmöl Quick, Hardtmuthgasse 51
1,964 €, Turmöl Quick, Gadnergasse 1
1,967 €, Turmöl powered by boesch energy, Baldiagasse 14a

Benzin:
1,947 €, Strohmeier Tankstelle, Am Hundsturm 2-4
1,947 €, Turmöl powered by boesch energy, Schönbrunner Straße 213
1,958 €, Turmöl Quick, Hardtmuthgasse 51
1,958 €, Turmöl Quick, Gadnergasse 1
1,987 €, Turmöl powered by boesch energy, Baldiagasse 14a

Günstig tanken in Niederösterreich

Diesel:
1,956 €, GG Tankstelle Langenrohr, Tullner Straße 6, Langenrohr
1,957 €, Turmöl powered by boesch energy, Langenlebernstraße 41, Tulln
1,967 €, Turmöl powered by boesch energy, Kierlinger Straße 31d, Klosterneuburg
1,969 €, Sara1 Energy, Industriestraße-Nord 1, Sollenau
1,967 €, Turmöl Quick powered by boesch energy, Nordbahnstraße 53, Laa an der Thaya

Benzin:
1,899 €, Turmöl Quick, Deutsch Altenburgerstraße 1, Prellenkirchen
1,927 €, Turmöl powered by boesch Energy, Langenlebernstraße 41, Tulln
1,943 €, Diskont Tankstelle, Landstraße 118 (Hofer-Parkplatz), Hainburg
1,948 €, Turmöl, Landstraße 139, Hainburg
1,948 €, Jet Tankstelle, Landstraße 179, Hainburg

Günstig tanken im Burgenland

Diesel:
1,949 €, Welog - Landespartner des Burgenlands, Obere Hauptstraße 230, St. Michael
1,977 €, Turmöl Quick powered by boesch energy, Neusiedlerstraße 67, Podersdorf
1,979 €, Shell, Güssinger Straße 384, St. Michael
1,979 €, Turmöl Quick, Obere Hauptstraße 174, Neuberg
1,982 €, Turmöl, Obere Hauptstraße 67a, Illmitz

Benzin:
1,899 €, Turmöl Quick, Eisenstädter Straße 3, Kittsee
1,967 €, Turmöl Quick powered by boesch energy, Neusiedlerstraße 67, Podersdorf
1,969 €, Shell, Jormannsdorferstraße 52, Bad Tatzmannsdorf
1,969 €, Eni, Wiener Straße 28-30, Lockenhaus
1,972 €, Turmöl, Obere Hauptstraße 67a, Illmitz

Günstig tanken in der Steiermark

Diesel:
1,897 €, Emsi Oil, Grazerstraße 7, Deutschlandsberg
1,939 €, Stadtwerke Leoben, Kerpelystraße 34, Leoben
1,948 €, SB Diskont Plus, Packerstraße 4, Bärnbach
1,948 €, SB Diskont Plus, Packerstraße 50, Edelschrott
1,974 €, Eni Austria, Altenmarkt Nr. 81, Altenmarkt bei St. Gallen

Benzin:
1,859 €, Eni Austria, Altenmarkt Nr. 81, Altenmarkt bei St. Gallen
1,919 €, Stadtwerke Leoben, Kerpelystraße 34, Leoben
1,955 €, Treibstoffparadies, Bad Gams 5, bad Gams
1,969 €, Shell Landring Birkfeld, Bahnhofstraße 18, Birkfeld
1,969 €, Shell Landring Ratten, Kirchenviertel 201, Ratten

Günstig tanken in Kärnten

Diesel:
1,859 €, Magistrat Stadt Villach, St. Johanner Straße 20, Villach
1,905 €, KMG Klagenfurt Mobil GmbH, Kirchengasse 69, Klagenfurt am Wörthersee
1,948 €, TurboSprit, Landesstraße 2, Poggersdorf
1,959 €, Eni, Dorfstraße 97, Bad Kleinkirchheim
1,979 €, Deutsch-Griffen, Göschelsberg 17, Deutsch-Griffen

Benzin:
1,899 €, Eni, Dorfstraße 97, Bad Kleinkirchheim
1,915 €, KMG Klagenfurt Mobil GmbH, Kirchengasse 69, Klagenfurt am Wörthersee
1,959 €, Magistrat Stadt Villach, St. Johanner Straße 20, Villach
1,978 €, TurboSprit, Landesstrasse 2, Poggersdorf
1,984 €, Treibstoffparadies, Zellach 6b, St. Gertraud

Günstig tanken in Salzburg

Diesel:
1,938 €, Wölfl, Bayernstrasse 24, Wals-Siezenheim
1,965 €, Wildenhofer Diesel Tankstelle, Gniglerstraße 5-7, Salzburg
1,970 €, Turmtankstelle, Irrsdorfer Bachstraße 47, Straßwalchen
1,974 €, Diskont Tankstelle, Alpenstrasse 102 (Hofer-Parkplatz), Anif
1,974 € LMEnergy Express, Salzachtalbundesstraße 111, Anif

Benzin:
1,933 €, Diskont Tankstelle, Bundesstraße 23 (Hofer-Parkplatz), St. Johann
1,938 €, OMV, Salzburger Straße 52, Schwarzach
1,963 €, Diskont Tankstelle, Franz-Brötzner-Straße 3 (Hofer-Parkplatz), Wals
1,967 €, Diskont Tankstelle, Alpenstraße 102 (Hofer-Parkplatz), Anif
1,972 €, Diskont Tankstelle, Garnei 208 (Hofer-Parkplatz), Kuchl

Günstig tanken in Oberösterreich

Diesel:
1,849 €, Turmöl-Klaffenböck, Kasten an der Donau 15, Vichtenstein
1,854 €, Turmöl Quick, Hauptstraße 86, Esternberg
1,859 €, Turmöl, Hinding 23a, Achleiten
1,918 €, Disconttankstelle Huber Petrol, Gewerbepark Süd 3, Moosdorf
1,938 €, Wölfl, Gewerbestraße 10, St. Peter am Hart

Benzin:
1,789 €, Turmöl-Klaffenböck, Kasten an der Donau 15, Vichtenstein
1,794 €, Turmöl Quick, Hauptstraße 86, Esternberg
1,799 €, Turmöl, Hinding 23a, Achleiten
1,899 €, IQ Tankstelle, Hauotstraße 36, Ried im Traunkreis
1,947 €, Turmöl powered by boesch energy, Mauthausenerstraße 48, St. Georgen an der Gusen

Günstig tanken in Tirol

Diesel:
1,968 €, Inntaler Logistik Park GmbH, Endach 34, Kufstein
1,969 €, Thrainer, Audorfer Straße 41, Niederndorf
1,970 €, Mössmer Transporte, Gewerbestraße 1, Volders
1,979 €, Bellinger freie Tankstelle, Unterschwendt 46, Schwendt bei Kössen
1,979 €, Disk, Anton Rauch Straße 8, Innsbruck

Benzin:
1,908€, Inntaler Logistik Park GmbH, Endach 34, Kufstein
1,919 €, Reinpold Tankstelle Niederndorferberg, Gränzing 33, Niederndorferberg
1,929 €, Thrainer, Audorfer Straße 41, Niederndorf
1,939 €, Bellinger freie Tankstelle, Unterschwendt 46, Schwendt bei Kössen
1,954 €, Lagerhaus Tankstelle Matrei, Seblas 17, Matrei in Osttirol

Günstig tanken in Vorarlberg

Diesel:
1,949 €, Shell, Fischanger 161, Langen
1,959 €, Deuring, Seestraße 10, Hörbranz
1,959 €, Schindele Hörbranz, Seestraße 14a
1,959 €, Schindele Riefensberg, Meierhof 126, Riefensberg
1,988 €, BayWa Tankstelle, Scheibenstraße 2, Lauterach

Benzin:
1,889 €, Shell, Fischanger 161, Langen
1,899 €, Böhler's Tankstelle, Reicharten 617, Langen bei Bregenz
1,929 €, Avia Xpress, Walserstraße 23, Riezlern
1,949 €, Deuring, Seestraße 10, Hörbranz
1,958 €, BayWa Tankstelle, Scheibenstraße 2, Lauterach

Diesel könnte bald knapp werden

