Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) setzt sich das regnerische Wetter des Pfingstwochenendes auch in den kommenden Tagen fort..

ÖSTERREICH. Mit einer südwestlichen Höhenströmung stauen sich am Montag entlang der Alpensüdseite dichte Wolken. Nördlich des Alpenhauptkamms ist es mit Föhn noch einmal sehr sonnig, nur ein dünner, hoher Wolkenschleier überzieht den Himmel. Von Süden her breitet sich im Tagesverlauf Regen auf die meisten Landesteile aus, am ehesten trocken bleibt es bis zum Abend im Oberösterreichischen Zentralraum. Der Wind weht im Nordosten zeitweise lebhaft, sonst schwach bis mäßig aus Südost bis Süd. In der Früh hat es zwischen 3 und 8 Grad, bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf Werte zwischen 12 Grad im regnerischen Süden und bis zu 21 Grad bei Föhn im Norden.

Trüber Dienstag

Von einzelnen Auflockerungen im Südosten abgesehen beginnt der Dienstag überall mit dichten Wolken und Regen, die Schneefallgrenze wird über Nacht in den Nordalpen wieder auf 1400m Seehöhe gesunken sein. Ab Mittag setzt sich von Westen her die Sonne durch, bis zum Abend lösen sich auch im Rest des Landes die Wolken auf. Am längsten trüb und regnerisch bleibt es im Süden. Der Wind weht mäßig, im Norden und Nordosten vorübergehend auch lebhaft aus West bis Nord. Die Frühtemperaturen betragen 6 bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 11 bis 18 Grad.

Sonne am Mittwoch

In weiten Teilen des Landes überwiegt am Mittwoch freundliches und sonniges Wetter, auch wenn mit der südwestlichen Höhenströmung zeitweise ein paar dichte Wolkenfelder durchziehen. Regen ist aber kaum zu erwarten, lediglich ganz vereinzelt im Bergland sowie im Südwesten sind kurze Regenschauer möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis Südost. Frühtemperaturen 4 bis 9 Grad, Tageshöchsttemperaturen 14 bis 20 Grad.

Kühler am Donnerstag

Die nächste schwache Kaltfront zieht am Donnerstag tagsüber von Nordwesten her auf und bringt einige dichte Wolkenfelder und auch Regenschauer breiten sich aus. Zunächst noch länger sonnig ist es meist nur im Süden und Südosten, aber auch hier ist am Nachmittag mit Regenschauern, lokal auch mit Gewittern zu rechnen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord. Frühtemperaturen 4 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen 14 bis 21 Grad, mit den höchsten Werten im Südosten.

