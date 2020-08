Am Samstag feiert die katholische Kirche das Hochfest Mariä Himmelfahrt. Es ist das bedeutendste Marienfest der römisch-katholischen Kirche.

Österreich. Mariä Himmelfahrt oder auch "Aufnahme Marias in den Himmel" zählt zu einem der ältesten christlichen Hochfeste. Gefeiert wird die Himmelfahrt Marias mit "Leib und Seele".

Hochfest

Im Jahre 1950 verkündet Papst Pius XII. dieses Dogma. Dadurch erfuhr das Marienfest ein große Aufwertung in der katholischen Kirche. Im Generalkalender der römisch-katholischen Kirche hat es sogar den Rang eines Hochfestes.

Wir verkünden, erklären und definieren es als ein von Gott geoffenbartes Dogma, dass die unbefleckte, allzeit jungfräuliche Gottesmutter Maria nach Ablauf ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde.

Ursprung

Seinen Ursprung hat Mariä Himmelfahrt in einem Marienfest, das im 5. Jahrhundert von Cyrill von Alexandrien eingeführt und fix auf den 15. August gelegt wurde. Damit unterscheidet es sich auch von Christi Himmelfahrt, das immer exakt 39 Tage nach dem Ostersonntag stattfindet und dem somit kein fixes Datum zugeordnet werden kann. Im Jahre 1954 führte Papst Pius XII. das Fest Maria Königin ein. Dieses wurde 1969 auf den 22. August, den Oktavtag des Maria-Himmelfahrt-Fests, verlegt.

"In den Himmel aufgenommen"

Eindeutige Beweise für die Himmelfahrt Marias finden sich nicht in der Bibel, doch gibt es Textpassagen, die mit der "Aufnahme Marias in den Himmel" in Verbindung gebracht werden:

Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. (Off 12,1)

Da der Glaube an die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel seit dem 6. Jahrhundert bezeugt und 1950 auch zum Dogma erklärt wurde, wurde folgende Anrufung in die Lauretanischen Litanei eingefügt: "Du Königin, in den Himmel aufgenommen".

Brauchtum

An Mariä Himmelfahrt werden in der katholischen Kirche verbreitet auch Kräuter gesegnet. In Urkunden des 14. Jahrhunderts heißt es etwa "Unserer Lieben Frauen Wurzelweihe". In Tirol und Teilen Süddeutschlands finden am Abend feierliche Pontifikalämter mit anschließenden Prozessionen statt. Eine der bedeutendsten ist die Fatima-Schiffsprozession in Lindau am Bodensee mit sieben Schiffen und rund 4.000 Besuchern. Das mit Abstand größte Pontifikalamt mit Lichterprozession wird im bayerisch-schwäbischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild gefeiert. Im Sommer 2009 kamen allein 18.000 Gläubige. In Italien ist der 15. August, der Tag von Mariä Himmelfahrt, traditionell ein arbeitsfreier Feiertag namens Ferragosto, der wahrscheinlich auf die Römerzeit zurückgeht.

