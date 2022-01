Aktuell heißt es noch zittern, doch auf die Eiseskälte folgen nun mildere Tage. Bis zu zwölf Grad sind möglich. Und: Es wird meist überwiegend sonnig.

ÖSTERREICH. Ein mächtiges Hoch mit seinem Kern über den Britischen Inseln sorgt in den kommenden Tage für ruhige Wetterverhältnisse, so die Meteorologen der Unwetterzentrale (UWZ). Milde Luftmassen erreicht den Alpenraum, in den Niederungen nimmt hingegen die Nebel- und Hochnebelneigung vor allem im Süden und Westen zu. Bis zum Ende der Woche bleibt es also in ganz Österreich überall ruhig und trocken. Ein Wetterumschwung kündigt sich aus heutiger Sicht zu Beginn der kommenden Woche an, ab Montag solle es dann von Nordwesten her deutlich abkühlen.

Trocken am Donnerstag

Am Donnerstag scheint in weiten Landesteilen die Sonne, nur vereinzelt gibt es Nebel bzw. Hochnebel. Dazu ziehen besonders im Norden und Osten immer wieder Wolken durch, es bleibt aber weitgehend trocken. Im Donauraum und im Osten weht mäßiger bis lebhafter West- bis Nordwestwind. Der Wind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen am Alpenhauptkamm und im Wienerwald auch lebhaft aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen minus 13 bis 0 Grad, Tageshöchsttemperaturen 0 bis 8 Grad und damit oft deutlich milder als zuletzt.

Am Donnerstag sorgt weiterhin hoher Luftdruck für generell sonniges Wetter.

Foto: ZAMG

hochgeladen von Mag. Anna Trummer

Sonnig am Freitag

Der Freitag hat erneut viel Sonnenschein zu bieten, besonders im Bergland bleibt dieser sogar oft ungetrübt. Vor allem im Rheintal, im oberösterreichischen Donauraum sowie in den südlichen Becken muss man aber mit Nebel und Hochnebel rechnen. Der Wind weht schwach bis mäßig. In höheren Lagen vor allem im Wienerwald teils auch stark aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen minus 10 bis 0 Grad, bei Wind im südlichen Niederösterreich und dem Nordburgenland auch teils schon um 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 4 bis 12 Grad, bei Nebel und in Kaltluftseen im Süden auch kälter.

Der Freitag hat erneut viel Sonnenschein zu bieten, besonders im Bergland bleibt dieser sogar oft ungetrübt.

Foto: ZAMG

hochgeladen von Mag. Anna Trummer

Mild am Samstag

Im Großteil des Landes steht, nach Auflösung lokaler Nebelfelder, neuerlich ein oft sonniger und recht milder Tag an. Im Norden und Osten machen sich hingegen vorübergehend tiefe, hochnebelartige Wolken bemerkbar, daraus kann es vereinzelt auch leicht regnen, über 700 bis 800m ein paar Schneeflocken geben. Meist bleibt es aber trocken und vor allem am Nachmittag lockert es vielerorts mit Sonne wieder auf. Der Wind weht überwiegend schwach aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen minus 7 bis plus 4 Grad, inneralpin teils auch unter minus 10 Grad. Tageshöchsttemperaturen meist zwischen 2 und 7 Grad.

Hochnebel am Sonntag

Der Sonntag startet besonders über den Niederungen im Osten sowie im Waldviertel gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel, im Tagesverlauf setzt sich aber vielerorts wieder der sonnige Wettercharakter durch. Verbreitet sonnig ist es im Westen und nach Auflösung von Nebel im Klagenfurter Becken auch im Süden. Tagsüber frischt im Donauraum und im Wiener Becken teils lebhafter Westwind auf, sonst bleibt es überwiegend schwach windig. Frühtemperaturen minus 9 bis 0 Grad, in manchen schneebedeckten Tälern auch unter minus 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen meist 1 bis 8 Grad.

Auch interessant:

Impfpflicht bringt „unglaublichen Aufwand“

Schulen werden nicht schließen, Matura findet statt