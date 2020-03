Der Künstler Karl Goldammer ist am 7. März verstorben

Gestern ist der Maler und Musiker Karl Goldammer (eigentlich Strnad), am 3. März 1950 in Wien geboren, nach längerem Leiden verstorben. Er besuchte von 1964 bis 1969 die Höhere Graphische Lehr- und Versuchsanstalt in Wien und kam 1969 an die Akademie für angewandte Kunst Wien. Seine Arbeiten wurden in zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland präsentiert. Viele Goldammer Sammler, Kunstfreunde und Prominenz sammelten mit Begeisterung seine Ölbilder und Grafiken und waren eine kleine „Goldammer Gemeinde“. Man versuchte, sein Schaffen von ca. 180 Grafiken immer zu komplettieren. Besonders begehrt waren die ersten Original-Farbradierungen von Kurt Zein und Josef (Jossele) Mühlbacher.

Goldammer wohnte seit 1984 auch in Maria Anzbach. Im Laufe seines Lebens arbeitete er in vielen Malrichtungen, bis er zu jenem Stil fand, den er "Magischer Realismus" nannte. Er malte vor allem Architektur, und zwar eine Architektur, die Umwelt gestaltet und nicht zerstört, aber auch Landschaften. Seine besondere künstlerische Vorliebe galt seiner Heimatstadt Wien, Österreich und Venedig. Seine Reisen führten ihn in die ganze Welt. Er lebte längere Zeit in Indien und Japan. in den 80ern ließ er sich auf Ibiza nieder und kehre 1985 nach Österreich zurück.

1964 – 69 absolvierte er die graphische Lehr-und Versuchsanstalt in Wien mit Erfolg und besuchte dann für drei Monate die Akademie für angewandte Kunst in Wien . In der Zeit von 1972 – 78 bereiste er Europa, besonders Südeuropa, lebte längere Zeit in Japan und Indien und ließ sich 1980 auf Ibiza nieder.



1985 kehrt Goldammer nach Österreich zurück. In dieser Zeit entstanden auch seine ersten Wien Bilder. Maria Anzbach hat er als Oase zum Arbeiten entdeckt . Er malte im Laufe seines Lebens in vielen Stilrichtungen. Seine Bilder sollen für den Betrachter Lebensräume sein.

Leider wurde das von Alfred Altenburger, dem rührigen Galeristen und Goldammer Freund 2002 gegründete Goldammer-Museum in Maria Anzbach nach 16 Jahren geschlossen. Alfred Altenburger hat sich viel Verdienste um Wirken und Werke Goldammers erworben. Er förderte die Herausgabe von 3 Bildbänden und zahlreichen Katalogen. Seine Vernissagen und Ausstellungen waren immer ein großer Erfolg.

Der ehemalige Leiter des Naturhistorischen Museums Univ. Prof. Dr. Bernd Lötsch äußerte sich anlässlich einer Vernissage im damals noch bestehenden Goldammer-Museum in Maria Anzbach so über den Meister: "Niemand kann die geheimnisvolle Ästhetik des Vergehens und Verfallens so berührend überhöhen wie Maestro Goldammer".