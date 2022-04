Die Österreich-Bibliotheken sind ein kleines Stück österreichischer Kultur und Literatur im Ausland. Das war bis vor kurzer Zeit auch in der Ukraine der Fall, seit Kriegsausbruch stehen die Bibliotheken jedoch still - eine wurde mittlerweile sogar zerbombt. Wir sprachen vor der Österreich-Bibliothek in Lemberg mit Wolodymyr Kamianets, dem dortigen wissenschaftlichen Betreuer.

UKRAINE/ÖSTERREICH. An 65 Standorten im Ausland gibt es die sogenannten Österreich-Bibliotheken, die sich dort, jeweils in Kooperation mit lokalen Einrichtungen, um die österreichische Auslandskulturpolitik kümmern. Rund 400.000 Bücher umfassen die Österreich-Bibliotheken weltweit, dessen Ankauf wird vonseiten des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres in Österreich übernommen, während die ausländischen Trägerorganisation die Infrastruktur und die Kosten für das Bibliothekspersonal tragen.

Österreich-Bibliothek in Charkiv zerbombt

Stolze fünf Österreich-Bibliotheken gibt es in der Ukraine: Je eine in Czernowitz, in Charkiv, in Drohobyč, in Kiew und eben in Lemberg. Der wissenschaftliche Betreuer der Österreich-Bibliothek in Lemberg, Wolodomyr Kamianets, hat insbesondere über jene in Charkiv nichts Positives zu berichten, denn sie ist mittlerweile bereits zerbombt: "Ein schönes klassizistisches Gebäude ist zerstört worden. Auch die dortigen Bücherbestände gingen wohl verloren."

Arbeit steht auch in Lemberg still

Jene in der alt-österreichischen Stadt Lemberg musste nach Kriegsbeginn ebenfalls geschlossen werden. Seitdem werden strenge Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen getroffen, die Arbeit steht still. Die Aufgabe – laut Kamianets wolle man die österreichische Literatur und Kultur der hier heimischen Öffentlichkeit näher bringen – ist im Krieg ins Hintertreffen geraten.

Österreich-Bibliothek soll bei Aufarbeitung helfen



Ein Kriegsende ist in der Ukraine noch nicht absehbar, insbesondere im Osten scheint sich die Lage sogar wieder zu verschlechtern. Und man wird auch nach dem Ende der Kampfhandlungen noch lange brauchen, um wieder zum Alltagsgeschäft überzugehen. Kamianets dazu: "Wir brauchen Zeit, um diesen Krieg dann auch aufzuarbeiten und unsere Arbeit soll in dieser Aufarbeitung auch einen gewissen Platz finden."

"Ich wollte immer hier bleiben"

Ob Kamianets, ein profunder Kenner und Liebhaber österreichischer Literatur, nicht selbst an die Flucht aus Lemberg, etwa in Richtung Österreich, dachte? Er verneint entschlossen: "Ich wollte immer hier bleiben. Meine Tochter ist in Kroatien in Sicherheit, sie ist bereits vor Kriegsbeginn dienstlich dorthin gereist. Meiner Frau habe ich geraten auszureisen, aber sie will bei mir hier in Lemberg bleiben." Bleibt zu hoffen, dass sich die Situation möglichst bald im ganzen Land beruhigt, Menschen wie Wolodymyr Kamianets zur Ruhe kommen und wieder als Botschafter für österreichische Kultur in der Ukraine arbeiten können.