AK klagt gegen Einreiseverordnung in Bayern · Ausgangsbeschränkungen werden verlängert · Polizei-Großeinsatz in sieben Bundesländern. Der tägliche Überblick über aktuelle Themen, die Österreich bewegt haben.

Ausgangsbeschränkungen werden verlängert

Die Ausgangsbeschränkungen, die seit 3. November gelten, regeln, dass das Verlassen des "eigenen privaten Wohnbereiches" grundsätzlich zwischen 20.00 und 6.00 Uhr untersagt ist. Jetzt wird diese Maßnahme erneut um 10 Tage, bis 22. November, verlängert.

AK Salzburg klagt gegen bayerische Einreiseverordnung

Gegen "unverhältnismäßige und diskriminierende" Maßnahmen gegen Salzburger, die nach Bayern beruflich oder schulisch auspendeln, klagt die Arbeiterkammer Salzburg jetzt.

Polizist spricht über die Terror-Nacht

Eigentlich stand für Gruppeninspektor Christian H. am Abend des 2. Novembers eine Zivilstreife entlang des Franz-Josefs-Kais auf dem Plan. Nur wenige Minuten nach dem Losfahren befand er sich bereits in einer Schießerei mit dem Attentäter von Wien.

LH Stelzer: "Bleiben Sie zu Hause“

Mit den weiterhin hohen Zahlen an Corona-Neuinfektionen drohe eine Überlastung des Gesundheitssystems – vor allem auf den Intensivstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser, warnt Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Schließung von Schulen & Kindergärten steht im Raum

Polizei-Großeinsatz in sieben Bundesländern

Am Dienstag ist der Verfassungsschutz in einem österreichweiten Großeinsatz gegen die rechtsextreme Szene vorgegangen. In sieben Bundesländern wurden auf Anordnung verschiedener Staatsanwaltschaften elf Hausdurchsuchungen durchgeführt, wie das Innenministerium in einer Aussendung mitteilte.

Kritik und Anzeigen beim Bau der Weltcupstrecke in Zürs

Nach den massiven Vorwürfen zu Gesetzesübertretungen beim Bau der Weltcupstrecke in Zürs nahmen nun die Betreiber Stellung. Sie verweisen auf den "enormen Zeitdruck", weshalb mit einigen Bauarbeiten und Vorbereitungen ohne die entsprechenden Genehmigungen begonnen wurde.

LH Doskozil: „Mit Vernunft und Verantwortung gegen die Krise“

In seinem Aufruf zum diesjährigen Landesfeiertag des Burgenlandes appelliert Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, in der aktuellen Coronavirus-Situation „gemeinsam Verantwortung zu zeigen“.

