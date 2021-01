45 Grenzübergänge zu Tschechien und der Slowakei gesperrt· Slalom in Kitzbühel wegen Corona-Mutation abgesagt · Schulstart schrittweise am 25. Jänner. Der tägliche Überblick über aktuelle Themen, die Österreich bewegt haben.

Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen in den Nachbarländern schließt Österreich mit heute Mitternacht 45 kleinere Grenzübergänge zu Tschechien und der Slowakei.

Slalom in Kitzbühel wegen Corona-Mutation abgesagt

Die am Wochenende geplanten Skiweltcup-Rennen in Kitzbühel sind abgesagt worden. Grund sind mögliche 17 Fälle der britischen Coronavirus-Mutation im nahen Jochberg. Die beiden Slaloms sollen nun in Flachau stattfinden.

Tirols Impfplan steht

Der Impfplan für Tirol steht. Derzeit sind die Alten- und Pflegeheime sowie das Personal auf COVID-Stationen am Zug, die über 80-Jährigen werden mit Anfang März geimpft sein.

Schulstart schrittweise am 25. Jänner

Am 25. Jänner wird für Österreichs Schülerinnen und Schüler wieder der Präsenzunterricht in ihrer Klasse starten. Das bestätigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Mittwoch.

Zahl der steirischen Katholiken sinkt

Im Jahr 2020 sind zwar um 15 Prozent weniger Menschen aus der Katholischen Kirche Steiermark ausgetreten als 2019, dennoch ist die Zahl der Katholiken weiterhin rückläufig.

Impf- und Teststrategie in Salzburg – keine Gespräche mit Gemeinden

Für die Salzburger Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ geht es beim Thema Covid-19-Impfungen in Salzburg viel zu langsam. Außerdem wird die mangelnde Kommunikation kritisiert.

Anmeldung für Heimbesucher nur mehr online

Für Besucher von Alten- und Pflegeheimen ändert sich die Anmeldung zum Antigen-Schnelltest: Ab dem 18 Jänner ist diese nur mehr über die bundesweite Plattform möglich.

Glock als Austro Control-Aufsichtsrätin entlassen

Für die Ehefrau des Waffenherstellers Gaston Glock hat ihr gestriger Auftritt im „Ibiza"- U-Auschuss nun Konsequenzen. Kathrin Glock wurde mit sofortiger Wirkung von ihrem Posten als Aufsichtsrätin der Austro Control abberufen.

