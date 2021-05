Qualvolle Rinderhaltung aufgedeckt · Impf-Zwischenfall im Voestwerk in Mürzzuschlag · Böden kaum mehr belastet nach Tschernobyl-Unfall · Der tägliche Überblick über aktuelle Themen, die Österreich bewegt haben.

Qualvolle Rinderhaltung in St. Johann im Saggautal aufgedeckt

Amtstierärzte stellten die qualvolle Haltung von Rindern in einem landwirtschaftlichen Betrieb fest. Das Landwirtehepaar wird angezeigt.

Impf-Zwischenfall im Voestwerk in Mürzzuschlag

Impf-Spritzen wurden in einem Voestwerk angeblich mehrfach verwendet. 60 Mitarbeiter müssen zum HIV-Test.

Böden im Bezirk Schärding kaum mehr belastet nach Tschernobyl-Unfall

Österreich war eines der Länder, die am stärksten vom Kernkraftwerk-Unfall in Tschernobyl betroffen waren.

Segelpilot landete im Acker

Der Teilnehmer eines Bewerbs in Tschechien kam mit seinem Flieger vom Kurs ab.

Regierung verkündet morgen weitere Lockerungen

Die Regierung will schon mit 10. Juni weitere Lockerungen umsetzen. Dazu finden morgen im Kanzleramt Beratungen mit den Landeshauptleuten und dem Gemeindebund statt.

Gefahr durch Starkregen nicht zu unterschätzen

Da die Unwettersaison wieder vor der Tür steht, appellieren Kirchdorfs Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Berc und Zivilschutz-Bezirksleiter Dieter Goppold gemeinsam an die Eigenverantwortung und den Selbstschutz der Bevölkerung.

Angeschossener Graureiher in Lanzendorf entdeckt

Der angeschossene Graureiher wurde in einem Garten in Lanzendorf entdeckt und schwerverletzt ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht.

"Seilbahnunglück wie in Italien ist bei uns nicht vorstellbar"

Bei den hohen Sicherheitsstandards und Überprüfungsintervallen sei ein Seilbahnunglück wie in Lago Maggiore bei uns nicht vorstellbar – das sagen österreichische Experten am Donnerstag in Salzburg.

Österreichs Bevölkerung wuchs nur aufgrund von Zuwanderung



Die Statistik Austria hat die aktuellen Zahlen zur Bevölkerung Österreichs veröffentlicht. Die Sterblichkeit war aufgrund der Corona-Pandemie hoch, der Wachstum kam durch Zuwanderung.

