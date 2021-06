FPÖ Länder-Chefs reagieren auf Hofer-Rücktritt · Landesrechnungshof prüft Auftragsvergabe an HG-Pharma · Nicht für alle Impfwilligen Erststich bis Ende Juni . Der tägliche Überblick über aktuelle Themen, die Österreich bewegt haben.

Erste Stimmen für Herbert Kickl

Die FPÖ Länder-Chefs reagierten am Dienstagnachmittag auf den überraschenden Rücktritt von Bundesparteiobmann Norbert Hofer. Der burgenländische Landesparteiobmann Alexander Petschnig, der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger und der neue Kärntner Obmann Erwin Angerer sprachen sich für Kickl als Nachfolger aus.

Neuer Kärntner FPÖ-Obmann

Auch die Kärntner FPÖ hat mit dem Nationalratsabgeordneten Erwin Angerer einen neuen Landesparteiobmann. Gernot Darmann bleibt Klubobmann der Kärntner Freiheitlichen im Landtag.

Test- und Impf-Betrügern drohen hohe Strafen

Wer etwa ein gefälschtes Testergebnis oder einen Fake-Impfpass vorzeigt, begeht kein Kavaliersdelikt. Ganz im Gegenteil: Es kann richtig teuer werden. Dabei handelt es sich um eine Urkundenfälschung nach § 223 des Strafgesetzbuchs.

Salzburg: Risikostrecke mit Fünf-Punkte-Plan entschärft

Aufgrund der hohen LKW-Dichte und den damit verbundenen Überholmanövern kam es auf der B156 Lamprechtshausener Straße in den vergangenen Jahren immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Mit einem Fünf-Punkte-Plan für mehr Verkehrssicherheit will Landesrat Stefan Schnöll die Risikostrecke nun entschärfen.

Landesrechnungshof prüft Auftragsvergabe an HG-Pharma

Die Causa HG-Pharma zieht immer weitere Kreise. Auf Initiative der SPÖ Tirol nimmt der Landesrechnungshof nun das fragwürdige Netzwerk genauer unter die Lupe.

Causa Commerzialbank: Erster Prozess am Landesgericht Eisenstadt

Am Landesgericht in Eisenstadt hat am Dienstagvormittag der erste Prozess zur Causa Commerzialbank Mattersburg begonnen. Zwei ehemalige Privatkunden der Bank klagen das Land Burgenland.

Nicht für alle Impfwilligen Erststich bis Ende Juni

Anfang April versicherte Bundeskanzler Kurz (ÖVP), dass alle impfwilligen Österreicher bis Ende Juni die Erstimpfung erhalten sollen. Das wird sich in den meisten Bundesländern aber nicht ausgehen.

NÖ vergibt Impftermine für 12 bis 15-Jährige

Niederösterreich gibt ab sofort auch die Impfanmeldung für die 12 bis 15-Jährigen frei. Ab Mittwoch 10.00 Uhr können Impftermine von und für diese Altersgruppe gebucht werden.

Arbeitslosigkeit erneut gesunken

Die Regierung informierte am Dienstag zur aktuellen Lage am Arbeitsmarkt. Aktuell sind rund 317.000 Personen arbeitslos gemeldet, 75.000 befinden sich in Schulungen. "Die Arbeitslosigkeit ist zwar noch hoch, hat sie hat sich deutlich reduziert im Vergleich zu den Vormonaten", so Arbeitsminister Martin Kocher.

