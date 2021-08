Am Wochenende wieder viel Stau· Weiter Aufwärtstrend bei der voestalpine AG ·Kanzler Kurz spricht über Krankheit. Der tägliche Überblick über aktuelle Themen, die Österreich bewegt haben.

Kanzler Kurz spricht über Krankheit

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) musste in den vergangenen Tagen zum zweiten Mal in diesem Sommer pausieren. Nun spricht der Regierungschef über seine Sommergrippe.

Am Wochenende wieder viel Stau

Mit langen Wartezeiten an den Grenzübergängen und auf den Transitrouten ist am Wochenende fix zu rechnen. Besonders zeitintensiv wird’s wieder für Urlauber, die Richtung Kroatien unterwegs sind. Aber auch in Österreich wird der Moto GP in Spielberg für Stau sorgen.

Weiter Aufwärtstrend bei der voestalpine AG

Die voestalpine AG setzt ihren Aufwärtstrend weiter fort. Vor dem Hintergrund der global guten Konjunktur hätten sich "fast alle unsere Markt- und Produktsegmente sehr gut entwickelt und die einzelnen Divisionen zeigten eine ausgezeichnete Performance“, sagt Herbert Eibensteiner, Vorstandsvorsitzender der voestalpine AG.

OÖ: Jugendstudie zu Corona

Die Jugendstudie 2021 des Landes Oberösterreich zeichnet ein vielschichtiges Bild einer geforderten Generation. 500 junge Menschen zwischen 14 und 25 Jahren wurden im Mai und Juni 2021 zu ihren Ansichten im Spannungsfeld zwischen Herausforderungen und Chancen befragt.

Sprinterin Timanowskaja in Wien gelandet

Die belarussische Athletin Kristina Timanowskaja ist am Mittwochnachmittag in Wien gelandet. Die Belarussin flieht vor einem mutmaßlichen Entführungsversuch ihres Landes. Sie dürfte allerdings im Anschluss gleich nach Warschau weiterreisen, hieß es aus dem Außenministerium zuvor.

Stadt übergibt „Contact-Tracing“ an Land Tirol

Ab heute wird das sogenannte „Contact-Tracing“, also die Nachverfolgung von Coronafällen, vom Land Tirol übernommen. Bis dato wurde diese im Corona-Center in der Messehalle Innsbruck (CCI) durchgeführt.

Pläne für den Schulstart im Herbst präsentiert

In 32 Tagen startet der Osten Österreichs ins neue Semester, Bildungsminister Heinz Faßmann, Mikrobiologe Norbert Kreuzinger (TU Wien) und Virologin Dorothee von Laer (Universität Innsbruck) geben bei einer Pressekonferenz in Wien die Maßnahmen bekannt. Ein Abwassermonitoring soll ausschlaggebend dafür sein, ob ein Infektions-Risiko in den Schulen besteht.

Klagenfurt: Real Madrid trifft auf AC Milan

Tausende Fußball-Fans werden live dabei sein, wenn sich am 8. August im ausverkauften Klagenfurter Wörthersee Stadion die Mannschaften von Real Madrid und AC Milan ein Stelldichein geben. Für Stadionbesucher gibt es einige wichtige Informationen.

