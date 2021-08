Platter bestreitet Berichte um Corona-Ausreisechaos · Ermittler nehmen litauische Tätergruppe fest · Gastro-Preise werden steigen müssen · Der tägliche Überblick über aktuelle Themen, die Österreich bewegt haben.

Platter: "Berichte haben nichts mit der Realität zu tun"

Das Ausreisechaos am 13. März 2020 nach der Quarantäneverhängung sorgt immer noch für Nachwehen.

Ermittler nehmen litauische Tätergruppe fest

Den Ermittlern der Landeskriminalämter Steiermark und Tirol ist ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen.

Gastronomie: „Die Preise werden steigen müssen“

Wer in einem österreichischen Hotel nächtigen und dazu noch ein Schnitzel und ein Bier konsumieren will, muss künftig noch tiefer in die Tasche greifen.

Bettina Plank holt Olympia-Bronze in Tokio

Bettina Plank kämpfte sich beim Olympiaturnier unter die besten Vier. Die 29-jährige Vorarlbergerin holte damit Bronze. Es ist die bereits sechste Medaille für Österreich bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio.

Steirische Feuerwehren rücken nach Nordmazedonien ab

Aufgrund der anhaltenden und extremen Hitze ist der Südosten Europas massiv von Waldbränden bedroht. Nordmazedonien hat nun ein Hilfsansuchen an den EU-Zivilschutzmechanismus gestellt.

"Masken weg im Lebensmittelgeschäft"

"In der Vergangenheit im Lebensmittelhandel weder irgendwelche Cluster noch Informationen über vermehrte Ansteckungen. Aus epidemiologischer Sicht ist daher nicht nachvollziehbar, warum die Maskenbefreiung im Lebensmittelhandel nicht möglich sein soll“, fragt sich der Sprecher des Tiroler Lebensmittelhandels, Stefan Mair.

Webseite informiert über Auffrischungsimpfungen

Alle Infos zum Thema Corona-Impfung und aktuelle Erkenntnisse und Empfehlungen laufend abrufbar auf der Homepage impfung.at.

Corona-Impfverweigerer sollen Tests selbst bezahlen

Für kostenpflichtige Covid-19-Tests sprach sich Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer, für diejenige Personengruppe aus, die sich nicht impfen lassen will.

