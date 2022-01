Neuer Höchststand: 27.677 Neuinfektionen in Österreich · Wohnzimmertests werden wieder offiziell zugelassen · Schüsse an Grenze – Schlepper in Ungarn gefasst. Der tägliche Überblick über aktuelle Themen, die Österreich bewegt haben.

Neuer Rekordwert: 27.677 Neuinfektionen in Österreich

Wohnzimmertests werden wieder offiziell zugelassen

Marcel Hirscher wagt sich über die Streif

Verdächtiger Schütze von Eberau in Ungarn gefasst

Widerstand von Villacher Corona-Rebellin

"Mein Kampf" - So reagieren die Waidhofner Parteien

"Konzept Flughafen in Klagenfurt ist zu hinterfragen"

SPÖ will geschlossen für Impfpflicht stimmen

Wächter-Figuren in Linz müssen abgebaut werden

Fast 90 Millionen Euro für die Beschäftigten erkämpft