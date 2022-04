Soldat wurde in Kaserne von Kameraden tot entdeckt · Tanner kündigt Budgetsteigerung auf 1,5 Prozent an · Aktivist in Lobau offensichtlich von Polizisten getreten. Der tägliche Überblick über aktuelle Themen, die Österreich bewegt haben.

Soldat wurde in Wiener Kaserne von Kameraden tot entdeckt

Budgetsteigerung auf 1,5 Prozent in kommenden 5 Jahren

Brunner will Senkung der Mineralölsteuer

Polizei äußert sich zu Gewalt-Vorwürfen in der Lobau

Tatverdächtiger wird in Justizanstalt Puch-Urstein überstellt

Österreich weist vier russische Diplomaten aus

Polizei warnt vor falschem Milka-Gewinnspiel

Lebensmittelpreise massiv angestiegen