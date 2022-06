Russische Komiker steckten hinter Fake-Klitschko-Anrufen bei Bürgermeistern · Ein Toter nach Unwetter in Treffen · EU-Umweltminister beschließen Verkaufsverbot für Verbrenner-Autos 2035 · Wegen Unwettern wurde in Tamsweg der Zivilschutzalarm ausgerufen · Eine Achtjährige sprang zweimal innerhalb einiger Tage aus dem Fenster · Das holländische Königspaar ist auf Besuch in Graz · Stadt Wien besorgt über steigende Neuinfektionen · Einzelne Orte sind wegen Unwetter von Außenwelt abgeschnitten

