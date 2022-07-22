Hamsterkäufe, Unwetterfolgen und Co.
Die wichtigsten Nachrichten des Tages
OMV-Speicher bald zu 80 Prozent gefüllt · Womöglich illegale Spenden für SPÖ · Nach Brand mit Todesopfer: Frau unter Mordverdacht.
Der tägliche Überblick über aktuelle Themen, die Österreich am Freitag bewegt haben.
Klimakrise entfacht Debatte um Tempolimit neu
Rechnungshof ortet unzulässige Spende der Stadt Wien an die SPÖ
Füllstand von OMV-Speicher erreicht demnächst 80 Prozent
Tupfen statt gurgeln mit neuem Corona-Test von Lead Horizon
Frau wegen Verdacht auf Mordversuch festgenommen
Schwulenfeindliche Schmierereien in ganz Wels & Wels-Land
Agrarminister: "Holz ist das neue Klopapier"
Verklausung und Murenabgang im Lungauer Thomatal
Trainerin Fuhrmann: "Zeichen für den Frauen-Fußball"
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