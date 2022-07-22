OMV-Speicher bald zu 80 Prozent gefüllt · Womöglich illegale Spenden für SPÖ · Nach Brand mit Todesopfer: Frau unter Mordverdacht.

Der tägliche Überblick über aktuelle Themen, die Österreich am Freitag bewegt haben.

Klimakrise entfacht Debatte um Tempolimit neu

Rechnungshof ortet unzulässige Spende der Stadt Wien an die SPÖ

Füllstand von OMV-Speicher erreicht demnächst 80 Prozent

Tupfen statt gurgeln mit neuem Corona-Test von Lead Horizon

Frau wegen Verdacht auf Mordversuch festgenommen

Schwulenfeindliche Schmierereien in ganz Wels & Wels-Land

Agrarminister: "Holz ist das neue Klopapier"

Verklausung und Murenabgang im Lungauer Thomatal

Trainerin Fuhrmann: "Zeichen für den Frauen-Fußball"