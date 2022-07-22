Hamsterkäufe, Unwetterfolgen und Co.
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  • 22. Juli 2022, 18:07 Uhr
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Lara Hocek
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Eine ganze Serie von Sachbeschädigungen wurde in den vergangenen Tagen in mehreren Regionen Oberösterreichs, besonders in Wels &amp; Wels-Land, gesichtet. Die religiöse Hetze richtet sich gegen Homosexuelle. | Foto: laumat.at
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  • Eine ganze Serie von Sachbeschädigungen wurde in den vergangenen Tagen in mehreren Regionen Oberösterreichs, besonders in Wels & Wels-Land, gesichtet. Die religiöse Hetze richtet sich gegen Homosexuelle.
  • Foto: laumat.at
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OMV-Speicher bald zu 80 Prozent gefüllt · Womöglich illegale Spenden für SPÖ · Nach Brand mit Todesopfer: Frau unter Mordverdacht.

Der tägliche Überblick über aktuelle Themen, die Österreich am Freitag bewegt haben.

Klimakrise entfacht Debatte um Tempolimit neu
Rechnungshof ortet unzulässige Spende der Stadt Wien an die SPÖ
Füllstand von OMV-Speicher erreicht demnächst 80 Prozent
Tupfen statt gurgeln mit neuem Corona-Test von Lead Horizon
Frau wegen Verdacht auf Mordversuch festgenommen
Schwulenfeindliche Schmierereien in ganz Wels & Wels-Land
Agrarminister: "Holz ist das neue Klopapier"
Verklausung und Murenabgang im Lungauer Thomatal
Trainerin Fuhrmann: "Zeichen für den Frauen-Fußball"

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Eine ganze Serie von Sachbeschädigungen wurde in den vergangenen Tagen in mehreren Regionen Oberösterreichs, besonders in Wels &amp; Wels-Land, gesichtet. Die religiöse Hetze richtet sich gegen Homosexuelle. | Foto: laumat.at
Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser hat sich für die Temporeduktion auf Österreichs Autobahnen von 130 auf 100 km/h ausgesprochen. Damit könnte in der aktuellen Situation viel Treibstoff eingespart werden. Das Klimaministerium zeigt sich hingegen zurückhaltend. | Foto: Michael Weber / imageBROKER / picturedesk.com
Der Rechnungshof glaubt, dass die SPÖ unzulässige Spenden von der Stadt Wien erhält. Nämlich in Form einer zu geringen Miete für die Parteiräume in der Wiener Löwelstraße, deren Eigentümerin die Stadt ist. | Foto: Andreas Tischler / picturedesk.com
Nach dem Gasinfrastruktur-Gipfel schickte die Regierung das Energielenkungsverordnung in die Begutachtungsphase. Im Falle eines Gastopps aus Russland kann so auf in Österreich eingespeicherten Gasmengen zugegriffen werden. | Foto: Petra Höllbacher
Das Wiener Unternehmen Lead Horizon hat nach dem "Alles gurgelt"-Test nun einen neuen PCR-Test entwickelt. Bei diesem wird nicht mehr gegurgelt, sondern mit einem Tupfer an den Wangeninnenseiten entlang gestrichen. | Foto: Lead Horizon
Am Donnerstag starb ein 93-Jähriger bei einem Wohnungsbrand in der Simmeringer Hauptstraße. Seine 90-jährige Ehefrau, die aus der Wohnung gerettet wurde, soll den Brand absichtlich gelegt haben. | Foto: MAK/Fotolia
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