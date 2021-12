Die besorgniserregende SARS-CoV-2-Variante Omikron breitet sich weltweit mit erstaunlicher Geschwindigkeit aus. Immer deutlicher wird, dass sie nicht nur infektiöser ist als die bisher bekannten Varianten. Sie kann auch die Schutzwirkung der vorhandenen Impfstoffe zum Teil umgehen.

ÖSTERREICH. Omikron wird laut dem Covid-Prognosekonsortium in den kommenden Tagen immer stärker auf das Corona-Infektionsgeschehen in Österreich durchschlagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird am Mittwoch österreichweit bei 174 Fällen pro 100.000 Einwohner bis zum letzten von der Prognose umfassten Tag am 5. Jänner bestenfalls bei 226, schlechtestenfalls bei 373 Fällen liegen. Der Sieben-Tages-Schnitt der Neuinfektionen liegt dem Konsortium zufolge österreichweit zwischen 2.890 und 4.758. Am Mittwoch war er bei 2.220. Wien, das am Mittwoch 912 neue Infektionen einmeldete, muss in einer Woche mit 1.226 bis 2.020 Neuinfektionen rechnen. Im Jänner rechnen die Experten auch wieder mit einem Anstieg der Hospitalisierungen.

Beste Kombi gegen Omikron

Umso wichtiger ist die Frage, wie gut die bekannten Impfstoffe auf Omikron reagieren. Die britische Behörde für Gesundheitssicherheit hat in einem aktuellen Report, bei der 147.597 Delta- und 68.489 Omikron-Fällen untersucht wurden, Schätzungen über die Effektivität der verschiedenen mRNA-Vakzine abgegeben.

Zwei Dosen Biontech und dann die Kreuzimpfung mit Moderna wirkt am besten gegen Omikron. Bereits eine Woche nach einem Booster-Piks mit Moderna steigt der Schutz vor einer symptomatischen Erkrankung mit Omikron auf ungefähr 70 Prozent und bleibt für mindestens drei Monate auf dem Niveau. Das geht aus

Nach 3 Monaten fällt Schutz ab

Wer nach einer Biontech-Impfung dagegen auch Biontech als Booster bekommt, hat innerhalb einer Woche zwar ebenfalls einen Schutz von rund 70 Prozent, nach ungefähr drei Monaten fällt dieser aber bereits auf nur noch knapp über 40 Prozent. Die Untersuchung zeigt außerdem, dass die zweifache Impfung mit Biontech bereits nach ungefähr einem halben Jahr kaum noch Schutz vor einer symptomatischen Erkrankungen mit Omikron bietet.

Selbe Situation bei AstraZeneca

Auch nach einer Erst- und Zweit-Impfung mit AstraZeneca wirkt Moderna sehr gut. Innerhalb einer Woche klettert der Schutz auf 60 Prozent, bereits nach drei Monaten fällt dieser aber wieder auf rund 40 Prozent. Ohne Booster-Impfung würde der Schutz vor einer symptomatischen Erkrankung durch Omikron bereits innerhalb von wenigen Wochen stark nach und ist laut der Untersuchung nach ungefähr fünf Monaten kaum noch vorhanden. Bei einer Booster-Impfung mit Biontech liegt der Schutz nach zehn Wochen sogar nur noch bei 35 Prozent.

Wie effektiv die Booster sind, wenn man zuvor eine Impfung mit Moderna erhalten hat, geht aus den Daten nicht hervor: Dazu wären die Zahlen der untersuchten Fälle mit einer Moderna-Impfung zu niedrig, heißt es in dem Bericht.

