Die Kategoriemieten könnten dieses Jahr ein drittes Mal erhöht werden. Die Arbeiterkammer (AK) warnt, denn zum Jahresende könnte die entsprechende Inflationsschwelle von fünf Prozent erneut erreicht werden. Auch bei freien Mieten könnte es zu einer Anhebung kommen.

ÖSTERREICH. Erreicht die Inflationsschwelle fünf Prozent werden die Kategoriemieten erhöht. So kam es dieses Jahr bereits im April (5,47 Prozent) und im Juni (5,5 Prozent) zu einer Erhöhung.

Erhöhung abhängig von Inflation

Während Richtwertmieten alle zwei Jahre mit 1. April an die Inflation angepasst werden, steigen Kategoriemieten, sobald das durchschnittliche Preisniveau seit der letzten Erhöhung um fünf Prozent gestiegen ist. Bei einigen freien Mieten sei eine entsprechende Regelung enthalten. Aufgrund der aktuell hohen Teuerungsrate ist es möglich, dass Ende des Jahres schon wieder eine Anhebung fällig wird.

Nach einem Aussetzen der Anpassung 2021 wurde das dieses Jahr nachgeholt und erfolgte im April und erneut im Juni.

400 Millionen Euro zusätzliche finanzielle Belastung

2021 wurden entsprechende Wertanpassungen aufgrund der Corona-Krise ausgesetzt worden. Im April diesen Jahres wurde das dann nachgeholt – sowohl bei den Kategorie- als auch bei den Richtwertmieten. Die starke Teuerungswelle hatte eine zweite Anhebung im Juni zur Folge. Eine Rechnung der AK schätzt die Kosten, die durch die bisherigen (und Ende des Jahres erwartete neuerliche) Erhöhungen entstehen, für betroffene Haushalte auf rund 400 Millionen Euro.

AK fordert Einschränkungen bei Kategoriemieterhöhungen

Die im Juni erfolgte Kategoriemietenerhöhung belaste betroffene Haushalte, die in einer durchschnittlich großen Wohnung leben mit 150 Euro pro Jahr, heißt es von der AK. Daher fordert die Arbeiterkammer nun, dass solche Wertberichtigungen auf einmal pro Jahr und maximal zwei Prozent beschränkt werden. Bereits erfolgte Mieterhöhungen in diesem Jahre sollten zurückgenommen werden. Darüber hinaus soll es in Zukunft nur noch Privatpersonen erlaubt sein Wohnungen befristet zu vermieten. Alle anderen sollten nur noch unbefristet vermieten dürfen.

