Heute, am 22. August, sind alle Ressourcen und das CO2-Budget für das Jahr 2020 aufgebraucht. Aber: Zum ersten Mal findet dieser "Welterschöpfungstag" später als sonst statt. Dafür hat die Coronakrise gesorgt. Von einer langfristigen Erholung kann dennoch keine Rede sein. Der Earth-Overshoot-Day zeigt deutlich, wie dringend wir Maßnahmen für den Klimaschutz brauchen, denn eine Rückkehr zur alten Normalität nach der Pandemie ist keine Option.

ÖSTERREICH. Der Earth-Overshoot-Day oder auch Welterschöpfungstag markiert jenen Tag, ab dem die jährlich nachwachsenden Rohstoffe der Erde vollständig aufgebraucht sind. Damit hat die Weltbevölkerung heuer bereits nach acht Monaten alle erneuerbaren Ressourcen und das CO2-Budget vollständig verbraucht und lebt auf "Pump". Laut Global Footprint Network reichten noch in den 1960-er Jahren die Ressourcen für ein ganzes Jahr. Seitdem verbrauchen wir unsere Ressourcen jedoch immer schneller und der Earth-Overshoot-Day findet immer früher statt.

Heuer verschiebt sich der "Welterschöpfungstag" erstmals seit 50 Jahren. Laut der Initiative wurden seit 1. Jänner um 9,3 Prozent weniger Ressourcen verbraucht als im Vergleich zum Vorjahr. Die Reduktion im Holzverbrauch und der CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe seien die beiden Hauptgründe für diese deutlich sichtbare Änderung im Jahr 2020.

Am 22. August ist der #Welterschoepfungstag. Die jährlichen Ressourcen sind aufgebraucht, wir leben auf Kosten der kommenden Generationen. Ein Weiter wie bisher zerstört unseren Planeten. Aber: There is no Planet B. #EarthOvershootDaypic.twitter.com/K6K527VoCQ — VCÖ (@VCOE_AT) August 21, 2020

Verbrauch von 1,5 Erden

Zahlreiche Organisationen warnen unterdessen vor ungebremster Ausbeutung des Planeten und fordern zukunftsgerechte Krisenpolitik, trotz der Verschiebung: "Grund zur Freude ist das trotzdem keiner. Denn von einer langfristigen Erholung des Planeten kann keine Rede sein", warnte Michael Schwingshackl von der Plattform Footprint gemeinsam mit weiteren NGOs. "Die Welt verbraucht im Jahr 2020 die Ressourcen von mehr als 1,5 Erden. Nach österreichischer Lebensweise sind es sogar etwa 3,5" - daher fordert man von der Regierung die "längst bekannt Methoden zur Schonung von Ressourcen" umzusetzen.

Die Umweltschutzorganisation WWF vergleicht die Corona-Krise mit der Klimakrise: „Die vergangenen Monate haben schmerzhaft gezeigt, welche enormen Auswirkungen Krisen auf das gesellschaftliche und persönliche Leben haben. Mit der fortschreitenden Ausbeutung des Planeten steuern wir auf Kipppunkte zu, die das Klima und unsere Lebensweise drastisch verändern werden", heißt es in der Aussendung. Es brauche jetzt "substanzielle Veränderungen in den Bereichen Mobilität, Energie, Ernährung und Konsum". Zudem müsse "der extrem hohe Bodenverbrauch eingebremst werden".

Ein weiter wie bisher sei nicht möglich, so auch Jasmin Duregger, Klimaexpertin bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Der Klimaschutz müsse jetzt wie zur Coronakrise nach dem "Motto Koste es, was es wolle"` angegangen werden. "Es braucht jetzt eine umfassende ökosoziale Steuerreform, die die Gesundheit und Sicherheit der Menschen in den Mittelpunkt stellt und dem Klimaschutz oberste Priorität gibt. Dabei kann die ökosoziale Steuerreform nicht nur zu mehr Gerechtigkeit führen, sondern stellt auch eine Finanzierungsmöglichkeit für die in der Corona-Krise getätigten Ausgaben dar“, stellt Duregger in Aussicht.

Ende der "Imperiale Lebensweise"

Nachhaltig, kleinräumig und solidarisch - so stellt sich die NGO Global 2000 die Wirtschaft der Zukunft vor. "Man habe aber in vielen Bereichen das Wissen einen derartigen Wandel zu vermeiden und "ein 'Change by Design' jetzt gezielt und auf Basis der langjährigen wissenschaftlichen Erkenntnis einzuleiten - ein Systemwandel weg von einer umweltzerstörerischen, nicht nachhaltigen Ausbeutung der Erde durch unsere imperiale Lebensweise".

Gerade die Coronakrise zeige, dass die persönliche Freiheit, eigensinnig zu agieren, dort enden muss, wo die Gesundheit anderer gefährdet wird, betonte Wolfgang Pekny von der Plattform Footprint und Mitinitiator des Lebensmanifests des Club of Rome. "Der Verbrauch gehe ab diesem Tag auf Kosten der nächsten Generationen und schädigt die natürlichen Systeme der Erde. Eine Rückkehr nach Covid-19 zur alten Normalität ist keine Option.“

