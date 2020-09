Zu meinem runden 50. Geburtstag stellten sich am Schneeberg (Klosterwappen) zahlreiche Gratulanten, Famillienmitglieder, Freunde, Kollegen und Weggefährten ein, die von Herzen zum Jubeltag gratulierten. Unter den Gratulanten waren u.a. Landespartei- u Klubobmann LAbg. Udo Landbauer, Landesrat Gottfried Waldhäusl, LAbg. Jürgen Handler, Büroleiter Hannes Böck, Gemeinderat Helmut Fiedler und viele andere Freunde und Weggefährten aus Neunkirchen, aber auch aus Klosterneuburg-Kierling, meiner "alten" Heimat.

Ich war sehr ergriffen und freute mich über jeden einzelnen, der zu mir auf den Gipfel kam!

Wer solche Kameraden hat, braucht das Alter nicht zu fürchten.

Ein ganz besonderer Dank gilt Markus Stoll, "meinem Fels in der Brandung"!

In 10 Jahren sehen wir uns am Gipfel wieder.