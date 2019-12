Ein neuer Weihnachtsmarkt bei den Lipizzanern

Warum noch einer? Gemeint ist der Adventsmarkt in den Stallungen der Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule, erstmals im Innenhof der Stallburg in der Reitschulgasse. Zwar ein Meisterwerk der Deko-Kunst mit dem schwebenden schillernden überdimensionalen Pegasus, dessen Gewicht um die 500 kg ausmacht. Eine meisterliche Schnitzarbeit aus Styropor, von Künstlern des Unternehmens ART FOR ART geschaffen. Dieses Team ist auch die Ausstatter des Burg- und Akademietheaters, der Wiener Staatsoper, der Volksoper Wien und externen Projekten. Die Idee stammte wohl von der neuen Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule Sonja Klima, sie beauftrage ART for ART und es wurde viel getüftelt. Das Kunstwerk musste für den Transport zerlegt werden, transportiert, wieder zusammengebaut und gefahrensicher aufgehängt werden über der runden Bar.



Weger der Lippizaner Torte tobt gerade ein Urheber Streit. Sie wurde um 1850 von Theresia Hauer erfunden. Eine grandiose saftige Torte mit feinsten weißen Nougat-Marzipan-Pralinen von unverwechselbarem Geschmack. Frau Hauer wurde 1875 Hoflieferantin und unterhielt eine Filiale am Stephansplatz. Doch heute wird die Lipizzaner-Torte von einer Manufaktur hergestellt, welche angeblich die Urheber-Rechte besitzt und nicht die Hofreitschule.