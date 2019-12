Einbrecher verschafften sich am 25. Dezember Zutritt ins Mehrparteienhaus, in dem auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen wohnt. Die unbekannten Einbrecher dürften nach wie vor auf der Flucht sein.



ÖSTERREICH. Offenbar nutzen die Täter die Ruhe über die Weihnachtsfeiertage sowie die leicht gelockerten Sicherheitsmaßnahmen, um ungestört mehrere Wohnungstüren aufzubrechen. Jedoch wurden sie von einem Hausbewohner angesprochen und ergriffen daraufhin die Flucht. Die Polizei durchsuchte daraufhin das komplette Wohnhaus. Die Ermittlungen sind aktuell am laufen. Über den genauen Ablauf des Einbruchs gibt es keine Informationen. Die Bilder der Täter werden derzeit ausgewertet, eine Fahndung läuft. Der Bundespräsident war zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus anwesend.

