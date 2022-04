Laut Wetterprognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bleibt das Wetter im Großteil Österreichs wechselhaft. Gegen Ende der Woche werden aber bereits Maximalwerte von bis zu 20 Grad Celsius erwartet.



ÖSTERREICH. Nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten bleibt der Himmel am Dienstag bis zum Abend weitgehend wolkenverhangen. Aus dieser Wolkenschicht regnet es bei einer Schneefallgrenze zwischen 1000 und 1600 Meter Seehöhe vom Bregenzerwald, entlang der Alpennordseite bis in den Wienerwald hinein häufig, am meisten jedoch in Salzburg und Oberösterreich. Viele Wolken gibt es auch zwischen Osttirol und dem Südburgenland. Hier gibt es zeitweise Chancen auf zumindest etwas Sonnenschein. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden und Osten lebhaft bis kräftig, aus Südwest bis West. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 3 bis plus 6 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 7 bis 17 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Süden.

Am Mittwoch sonnig und trocken

Neben ein paar letzten dichteren Wolken, vor allem aber im Westen und Norden präsentiert sich das Wetter am Mittwoch zunächst häufig sonnig und trocken. Im Bergland können dabei auch noch ein paar letzte Regentropfen, in Lagen oberhalb von rund 1800 Meter Seehöhe ein paar Schneeflocken fallen. Erst nachmittags werden schließlich von Westen die Wolken langsam immer dichter und die Schauerneigung steigt dabei vom Bergland ausgehend deutlich. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Wiener Becken und am Alpenostrand auch lebhaft aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen liegen bei 0 bis 10 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 13 bis 21 Grad.

Bis zu 20 Grad am Donnerstag

In einer straffen Westströmung eingelagert erreichen am Donnerstag tagsüber Ausläufer einer weiteren Störung mit zunehmend dichten Wolken und von Westen her auch Regen den Ostalpenraum. In der Früh und am Vormittag ist es oft noch länger sonnig. Vor allem im Westen und Norden lebt der Westwind kräftig, teils stürmisch auf. Die Frühtemperaturen liegen bei 2 bis 10 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 12 bis knapp 20 Grad.

Regnerischer Freitag

Im Norden von Österreich macht sich am Freitag eine Warmfront mit dichten Wolken und zeitweiligem Regen bemerkbar. Im Süden bleibt es trocken aber auch dort ziehen immer wieder Wolkenfelder durch. Gebietsweise bläst mäßiger Süd- bis Westwind. Die Frühtemperaturen liegen bei 2 bis 10 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 13 bis 17 Grad.

