Für den Notfall-Plan der Regierung, der eine Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks in Mellach vorsieht, hagelt es Kritik von der Opposition. Die Maßnahme sei jedoch nur befristet, so Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Die Umstellung des Kraftwerks von Gas auf Kohle würde ohnehin Monate dauern, versuchte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) zu beruhigen.

ÖSTERREICH. Russland liefert weiterhin weniger Gas nach Europa. Das "kleine Krisenkabinett" der Regierung hat nun einen Notfall-Plan ausgearbeitet. Dieser sieht den verstärkten Einsatz von Energie aus Kohle vor. Ein starker Rückschritt, denn die Regierung hatte angekündigt den Energiebedarf Österreichs bis 2030 mit erneuerbarer Energie abdecken zu wollen. Unter anderem um die Klimaziele zu erreichen.

Um die Hälfte geringere Gas-Lieferungen

Russland liefert seit mehren Tagen weniger Gas nach Europa als üblich. Österreich erhält rund 50 Prozent weniger. Allerdings sei der Bedarf im Sommer in Österreich ohnehin um rund die Hälfte geringer. Dadurch sei es möglich die Speicher trotz geringerer Liefermengen weiterhin aufzufüllen. Aus der Abhängigkeit von Russland heran zu kommen, brauche für Österreich Jahre, so Gewessler. Bundeskanzler Nehammer betonte indes, dass es nach wie vor das Ziel sei, unabhängiger von fossiler Energie zu sein. Er spricht von einer "außergewöhnlichen Situation in außergewöhnlichen Zeiten".

Starke Kritik am Vorhaben

Neben Kritik gibt es auch Häme. Der Stellvertretende Klubobmann Jörg Leichtfried (SPÖ) kritisiert scharf: "Dass gerade eine Grüne Ministerin ein Braunkohlekraftwerk wiedereröffnet, ist schon eine Bankrotterklärung. Das zeigt auch, dass man vorher nichts getan hat."

Auch bei der FPÖ trifft das Vorhaben der ehemaligen Global2000-Chefin auf Unverständnis, wenn man bedenkt, dass ein Ende der fossilen Energie hin zu erneuerbarer Energie bis vor kurzem klar im Fokus stand. Der Nationalratsabgeordnete der FPÖ Christian Hafenecker:

"Man muss sich eigentlich die Frage stellen was die Ministerin als Nächstes plant. Sie hat ja schon vorgeschlagen das Fracking-Gas aus Amerika mit schwerölbetriebenen Schiffen nach Österreich zu schippern. Jetzt fehlt aus meiner Sicht dann eigentlich nur mehr die Eröffnung von Zwentendorf und die Bestellung der Brennstäbe."

Die Neos habe schon lange Pläne von der Regierung eingefordert, sollte es zu einer Energie-Krise kommen. Nationalratsabgeordneter Douglas Hoyos-Trauttmansdorf (NEOS) hat wenig Verständnis für die Notlösungen der Umweltministerin:

"Die Frau Gewessler ist orientierungslos, wenn es darum geht einen Plan zu präsentieren. Wir fordern den seit Monaten ein. Ich kann mich erinnern, glaube ich ende Februar, wo wir das zum ersten Mal eingefordert haben. Stattdessen wird Show-Politik gemacht."

