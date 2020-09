Das neue Semester startet mit Gurgeltests an 250 Schulen. Weiters werden Kinder mit Förderbedarf trotz Schulschließungen in die Klasse kommen müssen, ebenso Kinder, die zuhause mangels Laptop oder Drucker nicht lernen können. Und: Jede Schule soll eine einheitliche Lernplattform anbieten, um das "Distance-Learning" zu erleichtern. Die "Digitale Schule" startet aber nicht für alle...

ÖSTERREICH. Burgenland, Niederösterreich und Wien starten ins erste Semester, am 7. September geht dort die Schule wieder los, und das so normal wie möglich. So der Plan des Bundesministers Faßmann. Um aber vorzubeugen, sollte es doch zu regionalen Schulschließungen kommen, empfiehlt das Ministerium jetzt schon: Schülern im Lockdown soll so viel schulische Struktur wie möglich geboten werden. Das sieht das neue Konzept „Schule im Herbst 2020“ vor. So sollen die Schulen die Stundenpläne so gut wie möglich einhalten. Und soviel lässt das Ministerium auch klar durchblicken: In einzelnen Klassen, Schulen und Regionen ist mit einer zeitweiligen Umstellung auf Fernunterricht wegen gehäufter Coronavirus-Infektionen zu rechnen.

Für Schüler gibt es heuer einige Neuigkeiten.

So geht Unterricht im Lockdown

Weiters hält das Ministerium die Lehrer dazu an, regelmäßigen Kontakt mit den Schülern aufrecht zu halten, damit diese ihnen Feedback geben können und auch damit die Motivation nicht sinkt. Bei der Unterrichtsgestaltung soll ein Mix aus Videosequenzen, Livestreams und individuellen Lern- und Arbeitsphasen ohne Bildschirm stattfinden. Die Lehrer sollen sich außerdem untereinander abstimmen, wie viele und welche Arbeitsaufträge sie vergeben, und sie sollen über eine einheitliche digitale Lernplattform mit den Schülern kommunizieren.

Schüler an Minister Faßmann: "Haben Angst vor Schulstart"



Portal "Digitale Schule"



Denn mit dem neuen Schuljahr soll das Portal „Digitale Schule“ starten. Auf der neuen Plattform sollen mit einem Log-in alle wichtigen Verwaltungs- und pädagogischen Anwendungen (digitale Notenverwaltung, Kommunikation, Klassenbuch, Lernplattformen etc.) zugänglich sein. Die "Digitale Schule" wird zunächst nur für die Bundes- und ab Herbst 2021 auch für Pflichtschulen (v. a. Volks- und Mittelschulen).

Erlebt das Homeschooling im Herbst ein Comeback, oder können Kinder die Schulen besuchen, und welche Voraussetzungen gelten dann?

Jurist kritisiert Minister



Der Arbeitsrechtler Martin Gruber-Risak kritisiert den jüngst versandten Elternbrief von ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann, in dem er über die dreiwöchige Sonderbetreuung bei Schulschließungen informiert, als irreführend. Wer aus „sonstigen persönlichen Gründen“ verhindert sei, und dazu gehöre auch die Kinderbetreuung aufgrund einer gesetzlichen Betreuungspflicht, habe einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, und das auch mehrmals pro Jahr. Zusätzlich gebe es noch die Pflegefreistellung. Diese beträgt eine Woche pro Kind. Der Elternbrief suggeriere aber, dass es für die coronavirusbedingte Betreuung eines Kindes nur die dreiwöchige Sonderbetreuungszeit gebe, die mit dem Arbeitgeber vereinbart werden muss, so die Kritik.

Alles neu macht der Herbst: So gibt es in einigen Schultypen neue Lehrpläne, außerdem stehen erstmals Herbstferien auf dem Programm. Auch die schulischen Zusatzkosten, die viele Familien überfordern, werden erstmals erfasst.

