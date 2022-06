44 Prozent der Lehrlinge in den heimischen Betrieben kommen aus den 35 Polytechnischen Schulen (PTS) in ganz Niederösterreich. Dort erhalten junge Menschen, die sich bereits für einen Lehrberuf entschieden haben, die Möglichkeit, sich gezielt vorzubereiten und Unentschlossene haben die Chance, verschiedene Tätigkeitsfelder auszuprobieren, um sich zu entscheiden.

PTS – viele Möglichkeiten

Die Ausbildung an den PTS bereitet optimal auf den Einstieg ins Berufsleben und die Lehre vor. Ihr Image wird ihrem modernen, pädagogischen Lehrplan aber bei Weitem nicht gerecht. Gemeinsam wollen wir mit zahlreichen Initiativen die Attraktivität und die Möglichkeiten an den PTS in Niederösterreich aufzeigen.

Berufsorientierungs-App

Die gemeinsame Eltern-App der AK NÖ und WKNÖ — „Berufsorientierung ToGo“ — hilft darüber hinaus, die Kompetenz bei der Berufsorientierung weiter zu optimieren. So entsteht eine Win-Win-Situation für alle: Die passende Ausbildung für Jugendliche sowie motivierte Fachkräfte oder Lehrlinge für die Unternehmen sorgen gemeinsam dafür, dass der steigenden Tendenz bei den derzeit 20.000 offenen Stellen in NÖ Einhalt geboten wird - die Berufsfindungs-App der NÖ Sozialpartner gibt es unter www.botogo.at.

Mehr Informationen: wko.at/noe/pts oder wko.at/noe/klosterneuburg.