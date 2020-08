Am Samstag, dem 1. August war ein Höhepunkt der Turniersaison am Golfplatz Semmering - am wohl bisher schönsten Sommertag des Jahres wurde um den Wanderpokal der Kurgemeinde Semmering gespielt. Und wer durfte den mit nach Hause nehmen? Natürlich Wolfgang Schabauer, der sich mit unglaublichen 39 Bruttopunkten auch den Sieg sicherte. In den Nettogruppen A und B waren Karl Schöchl und Herbert Wallner erfolgreich. Bei den Sonderwertungen war Ulrike Leitl sensationell - ihr Ball landete 20 cm neben dem Pin, bei den Herren lag der Ball 52 cm entfernt. Den longest drive bei den Damen schlug Katharina Varga, bei den Herren gelang dies unserem Gast aus dem GC Fontana, Christian Perner. Bei der anschließenden Siegerehrung konnten wir nicht nur Bürgermeister Hermann Doppelreiter begrüßen, sondern auch Altbürgermeister Schröttner, dem der GC Semmering auch alles Gute zu seinem 80. Geburtstag wünscht. Der Golftag klang mit einer Weinverkostung vom Weingut Weber (Partner der Tourismusschule Semmering) aus der Steiermark noch gemütlich aus.

Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft dieses schöne Turnier veranstalten können.