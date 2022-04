Der Grüne Pass wird jetzt verlängert. Denn Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) versicherte bereits, dass niemand auf einen Urlaub wegen eines auslaufenden Grünen Pass, der Corona-Impfung oder Genesung abbildet, verzichten wird müssen.



ÖSTERREICH. 456.000 Menschen in Österreich haben bisher die Gültigkeit ihrer Corona-Impfnachweise auslaufen lassen und sich keine weitere Impfung geholt. Aber auch für dreimal Geimpfte könnte der Grüne Pass in den kommenden Wochen seine Gültigkeit verlieren, sollte bei den Betroffenen keine Genesung oder weitere Immunisierung hinzukommen, laut Gesundheitsministerium betrifft das 600.000 Grüne Pässe. So könnten ungültige Impfzertifikate dem Sommerurlaub in die Quere kommen. Der Grüne Pass hat auch für Geboosterte ein Ablaufdatum, nämlich rund neun Monate oder exakt 270 Tage nach der Auffrischungsdosis.

Die Gültigkeit des Grünen Passes soll aber verlängert werden, wie der Gesundheitsminister am Dienstagabend im ORF-"Report" ankündigte. Ab wann die Verlängerung gilt und für wie lange, will er spätestens Anfang kommender Woche kundtun.

Rauch versicherte, dass niemand auf einen Urlaub wegen eines auslaufenden Grünen Pass, der Corona-Impfung oder Genesung abbildet, verzichten wird müssen.

Der Forderungen der Ärztekammer, wonach auch niedergelassene Ärzte und Ärztinnen ebenfalls von der Limitierung der Gratistests ausgenommen werden sollen, wird Rauch nicht nachkommen. Es gehöre schon zum ruhigen Handwerk dazu, nicht sofort an jeder Schraube zu drehen. Ärztekammer Vizepräsident Johannes Steinhart ärgerte sich am Wochenende, man diese bei den Ausnahmen "einfach vergessen" habe, Steinhart sprach von einem "gesundheitspolitischen Skandal". Bei dem gegenwärtigen Testregime möchte der Gesundheitsminister jetzt einmal bis zur Vorbereitungsarbeit für den Herbst bleiben.

Ruf nach Vernetzung aller Corona-Daten

Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, fordert im Ö1-Morgenjournal erneut eine bessere Vernetzung aller Coronadaten. Die Daten aus dem Epidemiologische Meldesystem (EMS) müssten an die Sozialversicherungen geliefert werden, damit sie dort mit den Daten aus dem Impf-Dashboard verknüpft werden können, um wertvolle Erkenntnisse zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gewinnen zu können. Ohne evidenzbasiertes Krisenmanagement sei keine gute Vorbereitung auf den Herbst möglich, kritisierte Lehner.

Daten endlich verknüpfen: Die Sozialversicherungen fordern einmal mehr auf, ihnen die Daten des Epidemiologischen Meldesystem zur Verfügung zu stellen.

Mit einer solchen Verknüpfung der Daten wäre etwa die Sieben-Tage-Inzidenz nach Impfstatus möglich, eine Analyse der Daten von mehrfach Erkrankten oder valide Informationen zum Immunschutz und nicht nur zur Impfquote. Mehr Information gebe es dann auch zu den Impfdurchbrüchen, mit welchen Impfstoffen, welcher Status, oder zur Wirkung der Impfung bei einzelnen Virusvarianten. Außerdem könnten Rückschlüsse auf Impfstoffe in Bezug auf Alters- und Personengruppen gezogen werden.

Für eine Enwicklung einer fundierten Long-Covid-Strategie brauche es laut Lehner auch weitere Sozialversicherungsdaten (Heilmittelabrechnungsdaten, Ärzteabrechnungsdaten, E-Card Daten) und Spitalsdaten, die mit dem gleichen Pseudonomisierungs-Schlüssel versehen werden und dann mit den EMS- und den Impfdaten verknüpft werden.