Murenabgänge und Überschwemmungen: Ganz Österreich ist im Bann der starken Regenfälle, die seit Sonntagnacht Österreichs Feuerwehren und Einsatzkräfte im Dauereinsatz halten. Jetzt spitzt sich die Lage dramatisch zu: Denn die Pegel steigen, Bäche und Flüsse drohen über die Ufer zu treten. Besonders dramatisch ist die Lage in Oberösterreich, aber auch in Kärnten, in der Steiermark oder in Niederösterreich. In Salzburg haben die heftigen Regenfälle bereits zu Murenabgägen geführt. Die Situation der Donau wird genau im Auge behalten. Laut Experten ist vorerst keine Entspannung in Sicht: Bis Donnerstag muss Österreich noch auf die Rückkehr des Sommers warten.

ÖSTERREICH. Dauereinsatz für die Feuerwehren in großen Teilen Österreichs: Die Enns in Steyr sowie mittlerweile auch der Inn in Schärding (beides Oberösterreich) drohen über die Ufer zu treten, der Wasserstand steigt rasant schnell. Wegen Überflutungen musste sogar die Autobahn A8 im Bereich des Großen deutschen Ecks gesperrt werden. Allein in der Stadt Dornbirn fielen innerhalb von 24 Stunden mehr als 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Schnee gab's dagegen in höheren Lagen.

In der Nacht gab es vom Rheintal über das bayerische Alpenvorland bis ins Flachgau, inklusive der Stadt Salzburg, und weiter bis ins Hausruckviertel ergiebigen Dauerregen. Innerhalb von nur 12 Stunden fielen hier verbreitet 50 bis 80 l/m². Zwischen Chiemsee und der Stadt Salzburg sogar noch deutlich mehr mit 90 bis 120 l/m².

Foto: UWZ

hochgeladen von Anna Richter-Trummer

Hochwasser-Voralarm in Oberösterreich



Da sich die Niederschläge vom Einzugsgebiet der Enns Richtung Salzach und Inn verlagert haben, ist mit einem Anstieg auf ca. 800cm am Pegel Schärding am Inn, bis heute Abend/Nacht, zu rechnen. An der Donau in Achleiten wird vorerst von maximalen Pegelständen von 640 cm ausgegangen, in Linz wird ein Pegelstand von 600 cm in der heutigen Nacht erwartet. Ein paar Stunden später wird für den Pegel Mauthausen ein Höchststand von ca. 640 cm und für den Pegel Grein in etwa 1050 cm prognostiziert.

Ein bis Fünf-jährliches Hochwasser

Bereits Montagabend hatte man Maßnahmen getroffen, um an der Innpromenade in Schärding den Hochwasserschutz aufzubauen. Nach den heftigen Regenfällen stieg der Pegel am Inn rasant an. Bauhof und Feuerwehr machten sich an die Arbeit um den mobilen Hochwasserschutz zu montieren. Wie der Hydrografische Dienst des Landes Oberösterreich informiert, werden die Wasserstände am Inn in Schärding heute Vormittag (4. August) die ersten Warngrenzen überschreiten. Die maximalen Wasserstände werden dann für heute Abend im Bereich eines ein bis fünf jährlichen Hochwassers erwartet. Im Laufe des Nachmittags soll es zu einem Pegelstand von rund 700 Zentimeter kommen. "Ob es sich dabei um den Höchststand handelt, ist noch nicht bekannt", so Markus Furtner, Kommandant der FF Schärding.

Mehr dazu hier.

Murenabgänge in Salzburg



Auch in Salzburg sorgte der Starkregen, stellenweise regnete es 100 Liter pro Quadratmeter, zu einem Dauereinsatz der Feuerwehr: Etwa 250 Feuerwehrleute waren zu Mitternacht im ganzen Land im Einsatz, die Anzahl steigt, aktuell kämpfen etwa 500 gegen die Folgen der Unwetter an. In Mittersill (Pinzgau) schwoll die Salzach durch den schon gesättigten Boden und die hohe Schneefallgrenze mehr und schneller als erwartet bis zur Warngrenze an und zieht sich aktuell wieder zurück. Die Hubbrücke musste nicht aktiviert werden. „Die Salzach hat uns in Mittersill etwas überrascht, sie stieg mehr und schneller als erwartet auf 5,10 Meter. Die Regenmenge lag bei prognostizierten 100 Liter pro Quadratmetern, aber der Boden war schon sehr gesättigt, konnte nichts mehr aufnehmen. Die Lage wird genau beobachtet“, erklärt Hans Wiesenegger vom Hydrographischen Dienst. Laut Unwetterzentrale (UWZ) stiegen die Flüsse und hier vor allem die Saalach und Salzach deutlich an und erreicht ein 5 bis 10-jährliches Hochwasser.

5 bis 10-jährliches Hochwasser



„In Siezenheim haben wir aktuell die Situation, dass die Saalach bei 5,25 Meter liegt und sie wird zirka sechs Meter erreichen, damit ist die Alarmgrenze erreicht“, so Wiesenegger. In Oberndorf wird die Salzach bis zu einem zirka zehnjährlichen Hochwasser ansteigen. Dort werden Teile des Hochwasserschutzes aktiviert. In der Gemeinde Muhr im Lungau verlegten zwei Muren die Landestraße. ufgrund des anhaltenden Regens kam es laut der Polizei Salzburg in den Ortsteilen Hemerach und Vordermuhr zu Murenabgängen und Verklausungen im Bereich des Noisgrabens, Zeppergrabens und Predigtstuhlgrabens. Die Aufräumarbeiten hätten sofort begonnen, seien dann aber in der Nacht unterbrochen worden und werden heute fortgesetzt. Verletzt sei niemand worden.

Mehr dazu hier.

1.000 Feuerwehrmänner in Kärnten im Dauereinsatz



Keller standen unter Wasser, Bahntrassen wurden überflutet, Menschen mussten aus ihren Autos geborgen werden. Szenen wie jene spielten sich in der Nacht auf heute im Bezirk Villach Land ab, aufgrund der Unwetter und massiven Regenfällen kam es zu mehreren Hochwasser-Situationen. Mehr als 200 Mal mussten die Feuerwehren ausrücken, im Einsatz waren 1.000 Feuerwehrfrauen und -männer von 78 Feuerwehren.

Mehr dazu hier.

Überflutungen im steirischen Mürztal



Dauereinsatz für die Freiwilligen Feuerwehr Krieglach: Ein Bach war an mehreren Stellen über das Ufer getreten. Mit Sandsäcken und schwerem Gerät konnte der Bach wieder in das Bachbett zurückgeleitet werden. Einige Häuser waren vom Hochwasser betroffen und die Feuerwehr beseitigte das Wasser aus Keller- und Wohnräumen. Auch in Mürzzuschlag machten die Wassermengen den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag zu schaffen. In Freßnitz wurde durch Sofortmaßnahmen ein Überfließen des Freßnitzbaches an einer Stelle gerade noch verhindert. Am Bauhof Krieglach bereiteten 30 Helfer der drei Feuerwehren Krieglach, Freßnitz, Krieglach Werk und Mitarbeiter der Marktgemeinde Krieglach an die 500 Sandsäcke für die nächsten Stunden und Tage vor. Insgesamt standen Montagabend an die 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz. Die Lage hat sich kurzzeitig entspannt, der Regen hält aber noch an.

Mehr dazu hier.

Straßen unter Wasser in Niederösterreich



Laut Medienberichten ist auch der niederösterreichische Bezirk Amstetten stark betroffen, die Url trat nach den starken Regenfällen über die Ufer. Die Folge: Mehrere Unterführungen standen unter Wasser. In Mauer-Öhling rüstete man sich am Dienstagvormittag für einen möglichen Übertritt des Flusses, der Hochwasserschutz wurde aufgebaut. Entspannung ist vorerst nicht in Sicht, denn es regnet weiter.

Dicke Schneeflocken im August



Auf den Bergen gab's hingegen Schneefälle im August, wie etwa am Großglockner.

Ebenso auf der Totalphütte in Vorarlberg:

Und auch am Stubaier Gletscher: „Unser Mammut wurde etwas eingeschneit“, hieß es auf Facebook.

Sonne wieder am Donnerstag



Laut Unwetterzentrale (UWZ) ist erst am Donnerstag mit einem Comeback des Sommers zu rechnen: Ein Italientief, das über Nacht von Vorarlberg bis ins Innviertel und Salzkammergut und in Oberkärnten für ergiebigen Dauerregen gesorgt hat, wir schwächer. Laut UWZ war Salzburg mit Niederschlagsmengen von über 100 l/m² betroffen. Der starke Dauerregen in den Nordalpen lässt aber laut UWZ Dienstag Mittag nach und am Nachmittag sollte es hier nur mehr schwach regnen. Im Süden stellen sich überhaupt längere trockene Phasen ein, am Nachmittag sind aber zur Grenze zu Slowenien nochmals lokal kräftige Gewitter mit Starkregen möglich. Am Mittwoch lässt der Tiefdruckeinfluss langsam nach und ab Donnerstag dominiert wieder heißes Sommerwetter.

Die aktuellen Wetterwarnungen der Unwetterzentrale zeigen Unwetteralarm in Teilen Österreichs.

Foto: UWZ

hochgeladen von Anna Richter-Trummer

Quellen:

Umwelteinsätze von Mürzzuschlag bis Krieglach

Muren in Muhr abgegangen

Hochwasser in Oberösterreich – Pegelstände steigen

Überflutete Keller und Straßen

Es wird länger regnen als erwartet

Pegelstand in der Wallernau hat Warngrenze erreicht

Heftiger Regen löst Überflutungen, Muren in OÖ und NÖ aus