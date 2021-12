Einer Mitarbeiterin der Impfstraße im Austria Center Vienna (ACV) zufolge kam es dort, wo tägliche Tausende Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden, vermehrt zu Impfpass-Fälschungen. Das berichtet die Tageszeitung "Heute" am Dienstagabend.

WIEN/DONAUSTADT. Laut den Erzählungen sollen einige Mitarbeiter an diversen Stationen involviert gewesen sein. Wer sich seinen Impfpass habe fälschen lassen wollen, der musste genau wissen, mit wem er reden und in welche Kabine er gehen müsse, zitiert die "Heute" eine Mitarbeiterin des ACV. In diesen Fällen soll der Impfpass zwar gestempelt, aber keine Dosis verabreicht worden sein.

Bezahlte Summen nicht bekannt

Welche Summen für die Impfpass-Fälschungen bezahlt worden sind, sei nicht bekannt. Aufgeflogen sei das ganze, weil Kollegen den Impf-Betrug mitbekommen haben sollen und Vorgesetzten gemeldet hätten.

Eine Sprecherin des Samariterbundes bestätigt die Vorwürfe gegenüber "Heute". Es seien Kündigungen und Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Außerdem seien die Sicherheitsmaßnahmen "drastisch verschärft" worden.