Weiterhin keine klare Linie findet die SPÖ. Nach Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) steigen auch die SPÖ-Landeschefs von Tirol und Salzburg, Georg Dornauer und David Egger, auf die Impfpflicht-Bremse.

ÖSTERREICH. Dornauer sprach sich am Montag dafür aus, angesichts der Omikronwelle mit den Sozialpartnern und Experten erneut an einen Tisch zu setzen. "Wenn das Nehammer und Mückstein tun würden, wären beide gut beraten und die aufgeheizte Stimmung würde endlich abkühlen", argumentierte der Tiroler SPÖ-Chef. Strafen seien bei einem Eingriff in die persönliche Freiheit "nie gut", ein Gesetz ohne Sanktionen bringe allerdings auch nix. Man müsse endlich "daten- und faktenbasiert" vorgehen, forderte Dornauer.

Egger trat in einer Aussendung für eine Verschiebung des Einführungs-Termins ein, weil noch einige Fragen zu klären seien. "Einem handwerklichen Impfpflicht-Pfusch werde ich im Bundesrat meine Zustimmung verweigern", so der Salzburger SPÖ-Vorsitzende. Seiner Meinung nach soll zunächst der Fokus auf die Booster-Impfungen gerichtet werden.

Doskozil erneuerte seine Kritik – er sei „nicht gegen die Impfpflicht, sondern gegen ein mangelhaftes und träges Verwaltungsstrafverfahren zur Vollziehung“.

Wenige Tage nach den skeptischen Äußerungen von Landeshauptmann Doskozil zur Impfpflicht gab auch die Landesregierung ihre Stellungnahme ab. „Wir sprechen uns nicht gegen eine Impfpflicht aus – die grundsätzliche Begründung für das gegenständliche Regelungsvorhaben ist unseres Erachtens freilich dürftig“. Mehr Infos hier

Kaiser und Hacker weiter für Impfpflicht

Nicht ganz so harsch fallen die Wortmeldungen aus Kärnten aus. SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser befürwortet weiterhin die Impfpflicht. Auch ihm wäre es lieber gewesen, es brauche die Impfpflicht aber nicht. Ein ausreichender Gemeinschaftsschutz durch eine hohe Impfquote sei durch politisch motiviertes voreiliges Ausrufen des Endes der Pandemie sowie der Stimmungsmache gegen die Corona-Impfung durch die FPÖ verhindert worden. Kaiser fordert die Bundesregierung auf, sämtliche Bedenken im Rahmen des Gesetzwerdungsprozesses zu berücksichtigen, mit einem wasserdichten Gesetz auszuräumen und die Durchführbarkeit sicherzustellen.

Die Impfpflicht, wie sie jetzt geplant ist, sei als klare Ansage gegenüber der Bevölkerung richtig und wichtig, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) verlangt vom Gesundheitsminister Mückstein nach der Begutachtung die Offenlegung der Verbesserungen und Präzisierungen des Gesetzestextes. Aber er zeigte sich in der ORF-Sendung „Wien heute“ überzeugt, dass die Impfpflicht, wie sie jetzt geplant ist, als klare Ansage gegenüber der Bevölkerung richtig und wichtig ist. Und er „verstehe nicht, warum manche jetzt einen Zickzackkurs“ einschlagen, merkte Hacker an.

Rendi-Wagner: „Ja, ich stehe zur Impfpflicht“

Bereits am vergangenen MIttwoch hatte SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner die Impfpflicht verteidigt. „Aufgrund der Erfahrungen und aus heutiger Sicht sage ich: Ja, ich stehe zur Impfpflicht“, sagte sie in der „ZiB 2“. Eine Durchseuchung mit der Omikron-Welle sei für sie ein „riskantes Spiel mit einem hohen Einsatz“.

Bist du für eine Impfpflicht?

Rendi-Wagner fordert "proaktive" Rolle des Staates

Corona-Impfpflicht „überdenken“ und „neu evaluieren“