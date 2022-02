Mit einer Temperaturabweichung von rund +1,5 Grad im Vergleich zum langjährigen Mittel fiel der Jänner laut Experten der UBIMET in diesem Jahr deutlich zu mild aus. Der Höchstwert wurde im vergangenen Monat mit 18,8 Grad in Köflach gemessen.



ÖSTERREICH. Verglichen mit dem langjährigem Klimamittel von 1991-2020 schließt der Jänner österreichweit rund 1,5 Grad zu mild ab. Während die Temperaturen zu hoch waren, lagen die Niederschlagsmengen weit unterhalb des Durchschnitts. Mehr Regen und Schnee als üblich gab es nur in Kärnten. Die Sonne machte vielerorts Überstunden.

Temperaturen bis zu 18,8 Grad

„Mit dem alten, etwas kühleren Klimamittel von 1981-2010 fällt die Bilanz sogar noch markanter aus", sagt Konstantin Brandes, Meteorologe in der Unwetterzentrale von UBIMET. Die Abweichung beträgt dann +2,5 Grad. Auffällig sind die regionalen Unterschiede. Nur minimal zu mild verlief der Jänner in Vorarlberg und in weiten Teilen Kärntens. In der Osthälfte Österreichs verzeichneten die UBIMET-Klimaexperten hingegen Abweichungen von bis zu +3 Grad.

Die höchste Temperatur wurde gleich zum Monatsbeginn gemessen. Bis zu 18,8 Grad zeigte das Thermometer am 01.01. in Köflach an. Mit 8,5 Grad wurde an der Rudolfshütte in den Hohen Tauern (2.300 m) außerdem ein neuer Jännerrekord aufgestellt.

Kaum Eistage

Die Anomalie des Jänners lässt sich auch anhand der sogenannten Eistage eindrücklich festmachen. Eistage sind all jene Tage, an denen 0 Grad nicht unterschritten werden, und damit ein wichtiger Indikator für die Strenge eines Wintermonats. Der Jänner-Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre liegt bei 8 Eistagen in Wien, 7 in Graz, 6 in Salzburg und 5 in Innsbruck. Von den angeführten Landeshauptstädten kommen nur Wien und Salzburg auf einen Eistag. Vom strengem Winter also kaum eine Spur. Eine Ausnahme stellte neben den höher gelegenen Alpentälern lediglich Unterkärnten dar. In Klagenfurt gab es 15 Eistage und damit sogar etwas mehr als im langjährigen Mittel.

Wenig Niederschlag, viel Sonne

Während es im vergangenen Jänner um etwa 40% weniger regnete, machte die Sonne Überstunden. Auch was den Niederschlag und die Sonnenstunden betrifft, zeigten sich die regionalen Unterschiede deutlich. So ergaben sich beim Niederschlag Abweichungen zwischen +50% (Spittal an der Drau) und -94% (Schöckl), bei den Sonnenstunden zwischen +50% und -30%.

Extremwerte Jänner 2022 (Bundesland, Tag des Auftretens)

Höchste Temperaturen

18,8 Grad Köflach (ST, 01.)

18,1 Grad Micheldorf (OÖ, 02.)

18,0 Grad Hohe Wand (NÖ, 02.)

17,9 Grad Gleisdorf (ST, 01.)

Tiefste Temperaturen Hochtäler

-20,2 Grad St. Jakob/Defereggen (T, 07.)

-18,8 Grad Schmirn (T, 12.)

-18,5 Grad Lech/Arlberg (V, 12.)

Tiefste Temperaturen unter 1000 m Seehöhe

-17,8 Grad Hermagor (K, 13.)

-17,7 Grad Radstadt (S, 13.)

-17,2 Grad Villach-Fürnitz (K, 13.)

Anzahl Eistage (ganztags unter 0 Grad)

20 Bärnkopf (NÖ)

19 Hermagor (K)

17 Kollerschlag (OÖ), Galtür (T), Mittersill (S)

16 Mittewald/Drau (T)

Nasseste bewohnte Orte

133 Liter pro Quadratmeter Ebensee (OÖ)

112 Liter pro Quadratmeter Bad Ischl (OÖ)

111 Liter pro Quadratmeter Lunz am See (NÖ), Kollerschlag (OÖ)

110 Liter pro Quadratmeter Schröcken (V)

109 Liter pro Quadratmeter Schönau/Enns (OÖ)

Trockenste Orte

3 Liter pro Quadratmeter Obervellach (K), Köflach (ST)

4 Liter pro Quadratmeter Graz-Uni + Laßnitzhöhe (beide ST), Gars am Kamp (NÖ),

5 Liter pro Quadratmeter Pernegg/Mur, Zeltweg, Oberwölz (alle ST)

6 Liter pro Quadratmeter St. Andrä/Lavanttal, Preitenegg, Döllach (alle K), Langenlois (NÖ), Graz-Straßgang, Frohnleiten, Aigen/Ennstal, Kapfenberg, Gleisdorf (alle ST)

Sonnigste Orte

162 Sonnenstunden Kötschach-Mauthen + Weißensee (beide K)

157 Sonnenstunden Graz-Uni (ST)

154 Sonnenstunden Graz-Straßgang (ST)

Stärkste Windspitzen Niederungen

135 km/h Irdning/Gumpenstein (ST, 30.)

120 km/h Mariazell (ST, 30.)

111 km/h Reichenau/Rax (NÖ, 30.)

Stärkste Windspitzen Berge

132 km/h Buchberg (NÖ, 17.)

127 km/h Leiser Berge (NÖ, 30.)

124 km/h Wien-Jubiläumswarte (W, 17.)

