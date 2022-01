Donnerstagabend wurde im Nationalrat auch das Covid-Maßnahmengesetz geändert. Damit können Behörden den Druck auf Unternehmen bei Nichteinhaltung der Corona-Vorschriften erhöhen und höhere Strafen und Schließungsdrohung verhängen.

ÖSTERREICH. Ein wenig unbemerkt hat der Nationalrat ohne Ankündigung auch an dem COVID-Maßnahmengesetz geschraubt. Möglicherweise liegt das an einem Video, das unlängst eine wilde Corona-Apres-Party in Kitzbühel zeigte. Gepostet wurde die Aufnahme vom Österreichischen Millionär und Start-Up Gründer Florian Gschwandtner. Obwohl die Inzidenz derzeit bei mehr als 3000 liegt, wurde in diesem Lokal auf jegliche Corona-Regel vergessen: Dutzende Menschen, ohne Maske tanzend, feiernd, singend. Das Video wurde kurz darauf gelöscht und auch eine Stellungnahme samt Entschuldigung folgte prompt von Gschwandtner auf Instagram.

Wie dumm kann man 1. sein, dass auf Instagram zu posten und 2. so etwas inmitten der größten Pandemiewelle auch noch abzufeiern!? Après Ski, unser aller Untergang … #covid19_atpic.twitter.com/iw6e5BiJCb — passtscho (@passtscho2) January 15, 2022

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sprach von "Schwarzen Schafen" und verurteilte jene Betriebe, die Auslöser für die Einstufung von Österreich als Hochrisikoland sind und dem gesamten Tourismus immensen Schaden zufügen. Weiters verwies die Ministerin darauf, dass Betriebe, die gegen die Corona-Schutzmaßnahmen verstoßen, ihre Coronahilfen zurückzahlen müssen.

Geändert wurde am Donnerstagabend im Nationalrat - neben dem Beschluss der allgemeinen Impfpflicht - auch das Covid-Maßnahmengesetz.

Betriebe müssen für Woche schließen

Nun hat sich Köstinger durchgesetzt: Die Ministerin betonte Donnerstagabend, sich für Verschärfungen in diesem Bereich eingesetzt zu haben: "Jeder einzelne Betrieb, der gegen die Corona-Maßnahmen verstößt, muss bestraft werden." Mit den "härteren Strafen" werde der Kontrolldruck erhöht. Zumindest drohen jetzt solchen Unternehmen empfindlichere Strafen: Bezirksverwaltungsbehörden können mit der Novelle mit Bescheid Betriebe für maximal eine Woche schließen, wenn man drei Mal wegen der gleichen Nichteinhaltung der Maßnahmen (z.B. Überschreitung einer Personenbeschränkung oder fehlende Kontrolle von Nachweisen) bestraft wurde. Bei Uneinsichtigkeit kann der Betrieb sogar sofort geschlossen werden für sieben Tage.

Neu ist neben einer Anhebung der Höchststrafen, dass sowohl Arbeitsinspektorate als auch Gewerbebehörden sowie Aufsichtsorgane nach Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz, im Rahmen ihrer Tätigkeiten, zur Überprüfung von aktuellen COVID-Maßnahmen ermächtigt sind.

